Tramuntana XXI se opone a la caza en fincas públicas: "Es incompatible con la conservación de la biodiversidad"

La entidad Tramuntana XXI ha manifestado este viernes su "oposición" a la iniciativa del Consell de Mallorca de permitir la actividad cinegética en fincas públicas de la isla, anunciada esta semana por el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, gestionado por el partido ultraderechista Vox. Tramuntana XXI considera que esta medida "es incompatible con el modelo de gestión, seguridad y conservación que requieren estos espacios".

Las fincas públicas de Mallorca, y especialmente las de la Serra de Tramuntana, "cumplen una función esencial como espacios de acceso abierto a la ciudadanía, destinados al disfrute responsable, la educación ambiental, la prevención de incendios forestales, la conservación del patrimonio natural y cultural y el impulso de modelos de desarrollo rural sostenibles", destaca esta entidad, por lo que "introducir la caza recreativa con armas de fuego en estos entornos genera un riesgo para los visitantes, y puede afectar negativamente a la percepción de seguridad y al uso social del territorio".

Tramuntana XXI reconoce el valor cultural de determinadas prácticas tradicionales vinculadas al territorio. En este sentido, la asociación contempla como compatible la 'caça de coll amb filats', por tratarse de una práctica tradicional de bajo impacto, profundamente arraigada a la cultura local y "claramente diferenciada de la caza con armas de fuego".

Asimismo, la entidad considera un tema diferenciado el control cinegético de la fauna silvestre abordado mediante planes técnicos rigurosos, cuando sea necesario por razones ecológicas o de equilibrio poblacional, como el caso de la cabra 'orada' en la Serra de Tramuntana.

Tramuntana XXI defiende que la Serra de Tramuntana, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, requiere una "gestión ejemplar" que priorice la seguridad de las personas usuarias, la conservación de la biodiversidad y el paisaje cultural, la compatibilidad de usos basada en criterios científicos y de interés general, y la gestión agroforestal activa y preventiva que permita recuperar en las fincas públicas el paisaje tradicional del medio rural mallorquín.