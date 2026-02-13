Sóller activa su Zona de Bajas Emisiones y reestructura el tráfico urbano
El nuevo sistema se activará a partir del 27 de febrero con el objetivo de reducir la densidad de tráfico dentro del casco urbano
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Sóller se activará el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 23:00 horas. La implantación de este sistema, que busca reducir la densidad del tráfico dentro del casco urbano, vendrá acompañada de una reforma circulatoria que cambiará el sentido de diversas calles del municipio. El Ayuntamiento ha informado sobre estos cambios en el tráfico de vehículos y el concejal de Movilidad, Josep Porcel, ha detallado los pasos seguidos por su departamento desde el inicio de la legislatura para culminar en la activación de la ZBE. Porcel ha defendido que Sóller es un municipio pionero en esta materia y que los objetivos principales son la reducción del ruido, la disminución de la contaminación del aire y poner freno a la confrontación entre residentes y visitantes.
A efectos prácticos, los conductores que tengan sus vehículos censados en Sóller no tendrán que realizar ningún trámite, ya que todo el parque móvil que tributa el impuesto de circulación en el municipio tendrá acceso libre a la ZBE. También podrán acceder los vehículos eléctricos con etiqueta ecológica "0" y los residentes (personas físicas) de los municipios de Deià, Fornalutx y Escorca. Estos últimos deberán cursar la solicitud correspondiente y solo podrán circular por el interior de Sóller, pero no aparcar, a excepción de las zonas azules de ORA que se habilitarán en los aparcamientos de Teixidores y Gran Via.
Reducción del tráfico
Con esta medida, el Ayuntamiento prevé que la ZBE repercuta en una reducción del tráfico rodado por el interior de la zona afectada, logrando una mejor calidad del aire y aliviando la saturación y los enfrentamientos entre conductores locales y foráneos.
En cuanto a la reforma circulatoria, se modificará el sentido de una serie de vías con la finalidad de crear un circuito alternativo alrededor del casco urbano; a modo de ejemplo, cambiarán de sentido calles como Pere Serra, Sant Jaume, Isabel II, Gran Via, Rectoria, Bauzà o Sa Lluna.
