Sant Llorenç verá en abril el inicio de las obras de ampliación del torrent de ses Planes tras la riada de 2018

Ocho años después, el Consell de Mallorca empezará en abril las obras de ampliación del torrente de ses Planes, en Sant Llorenç. El municipio afrontará dentro de dos meses el arranque de unos trabajos muy esperados por los residentes tras la dramática torrentada que arrasó la localidad en octubre de 2018.

En este momento, han señalado fuentes de la institución insular, el proyecto se encuentra en la recta final antes del arranque de las obras; solo falta adjudicar la licitación, a la que optan seis empresas, la cual se resolverá en las próximas semanas. Esto se produce una vez finalizados los estudios geotécnicos para la construcción de los muros de contención del torrente de ses Planes, unos trabajos previos necesarios para ampliar el paso el agua.

El presupuesto para este proyecto se ha visto incrementado desde que el Consell lo anunció en 2024, pasarán de invertir 5 a 9 millones de euros. Según señalan desde el departamento de Movilidad, las obras tendrán una duración de unos 11 meses.

En concreto, con este proyecto los puentes de paso de agua por donde transita el caudal pasan de 4 a 10, con una capacidad de 5,7 metros de ancho por 4,40 metros de alto. Las obras de la variante ampliarán el paso de agua de 105 metros cúbicos por segundo a 488,5 metros cúbicos por segundo. De esta manera, se incrementa con creces el volumen de drenaje, a partir de la estimación hecha de las lluvias más fuertes caídas en la zona en los últimos 500 años. Además, también se modifica la rotonda, para evitar que haga de barrera del agua. Esta infraestructura, según los técnicos, actuó de presa el 9 de octubre de 2018 y desvió el caudal de la torrentada hacia el casco urbano de Sant Llorenç.