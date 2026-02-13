La renaturalización del Port d' Alcúdia dispara un 56% la biodiversidad marina con arrecifes biomiméticos

Un proyecto de renaturalización en el puerto de Alcudia desarrollado por las empresas Alcudiamar y Ocean Ecostructures ha aumentado la biodiversidad y la biomasa marina con respecto a abril de 2025 en un 56 por ciento, según los primeros resultados proyectados. Según ha informado Alcudiamar, el proyecto ha consistido en la instalación de diez arrecifes biomiméticos en una zona del puerto y donde diez meses después se ha detectado un aumento en el número de especies en el puerto y la detección de un total de 38 especies de animales autóctonos.

En concreto, se han detectado cinco especies de peces juveniles y maduros con interés comercial en los arrecifes instalados, una mayor riqueza de grupos funcionales sobre estas estructuras que indica, según los datos de la empresa, la presencia de una comunidad saludable y equilibrada.

Los resultado también señalan que los microarrecifes están contribuyendo a transformar el entorno portuario "en un hábitat más complejo, diverso y saludable, favoreciendo la presencia de fauna, el aumento de biomasa y una mayor calidad ambiental".

Vida marina

La biomasa generada por las estructuras ha alcanzado los 82 kg, lo que supone un aumento del 20% de vida marina adherida en relación con otras zonas del puerto donde no se ha intervenido. En cuanto a la fijación de CO2, lo que indica la cantidad de dióxido de carbono equivalente capturado por los organismos que colonizan los microarrecifes, cada uno de los cuales acumuló 35 kg, lo que representa un aumento del 19%.

El proyecto se está desarrollando junto a la compañía Ocean Ecostructures, especializada en soluciones para la renaturalización de la biodiversidad marina a gran escala. Sus arrecifes biomiméticos que reciben el nombre de 'Life Boosting Units' son capaces de crear ecosistemas complejos y resitentes en muy poco tiempo