El PSOE denuncia el "bloqueo informativo" del Ayuntamiento de Santa Margalida

El grupo municipal socialista de Santa Margalida ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre el PP y la Convergència de Joan Monjo, "sigue sin facilitar ninguna de la documentación solicitada mediante diversas instancias registradas durante los meses de noviembre y diciembre, a pesar de haber reiterado formalmente las peticiones".

El PSOE asegura que "a día de hoy, y después de más de una semana desde el último requerimiento, no se ha recibido ninguna respuesta ni documentación, lo que vulnera el derecho de acceso a la información de los cargos electos e impide el ejercicio de la función de control y fiscalización de la acción de gobierno".

Entre la información reclamada, añaden los socialistas, se encuentran expedientes de contratación, facturas, informes de intervención y documentación relativa a servicios municipales esenciales, como el de jardinería.

Precisamente en relación con este servicio, el PSIB-PSOE manifiesta su "preocupación" ante informaciones conocidas por otras vías, ajenas a la documentación oficial solicitada en el Ayuntamiento, que apuntan a un "posible fraccionamiento de contratos de jardinería".

"Estos indicios hacen aún más necesario y urgente que el equipo de gobierno facilite toda la documentación requerida, a fin de poder comprobar con rigor si las contrataciones se han hecho de acuerdo con la legalidad y los principios de transparencia y buena gestión de los recursos públicos", apuntan los socialistas, que lamentan que "el bloqueo informativo actual no sólo dificulta la labor de la oposición, sino que genera desconfianza y alarma sobre la gestión municipal".

Desde el grupo socialista exigen que el Ayuntamiento cumpla de inmediato con sus obligaciones legales y democráticas y advierten que no descarta "emprender todas las acciones institucionales y legales necesarias si esta situación de falta de transparencia se mantiene", ya que "la transparencia no es una opción: es una obligación democrática".