Política municipal

El PSOE denuncia el "bloqueo informativo" del Ayuntamiento de Santa Margalida

Los socialistas no descartan emprender acciones legales por la "falta de transparencia" del pacto PP-Convergència

Imagen de un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Santa Margalida.

Imagen de un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Santa Margalida. / J. Frau

El grupo municipal socialista de Santa Margalida ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre el PP y la Convergència de Joan Monjo, "sigue sin facilitar ninguna de la documentación solicitada mediante diversas instancias registradas durante los meses de noviembre y diciembre, a pesar de haber reiterado formalmente las peticiones".

El PSOE asegura que "a día de hoy, y después de más de una semana desde el último requerimiento, no se ha recibido ninguna respuesta ni documentación, lo que vulnera el derecho de acceso a la información de los cargos electos e impide el ejercicio de la función de control y fiscalización de la acción de gobierno".

Entre la información reclamada, añaden los socialistas, se encuentran expedientes de contratación, facturas, informes de intervención y documentación relativa a servicios municipales esenciales, como el de jardinería.

Precisamente en relación con este servicio, el PSIB-PSOE manifiesta su "preocupación" ante informaciones conocidas por otras vías, ajenas a la documentación oficial solicitada en el Ayuntamiento, que apuntan a un "posible fraccionamiento de contratos de jardinería".

"Estos indicios hacen aún más necesario y urgente que el equipo de gobierno facilite toda la documentación requerida, a fin de poder comprobar con rigor si las contrataciones se han hecho de acuerdo con la legalidad y los principios de transparencia y buena gestión de los recursos públicos", apuntan los socialistas, que lamentan que "el bloqueo informativo actual no sólo dificulta la labor de la oposición, sino que genera desconfianza y alarma sobre la gestión municipal".

Desde el grupo socialista exigen que el Ayuntamiento cumpla de inmediato con sus obligaciones legales y democráticas y advierten que no descarta "emprender todas las acciones institucionales y legales necesarias si esta situación de falta de transparencia se mantiene", ya que "la transparencia no es una opción: es una obligación democrática".

