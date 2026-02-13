El PSOE de Alcúdia alerta de posibles contratos nulos por 20 millones sin partida presupuestaria

Los socialistas de Alcúdia han denunciado públicamente lo que consideran una "grave irregularidad" en la gestión económica del Ayuntamiento gobernado por la alcaldesa popular Fina Linares, al aprobar contratos de obras por valor de 20 millones de euros sin contar, según afirman, con la correspondiente consignación presupuestaria.

El concejal socialista Joan Gaspar Vallori ha advertido de que estos contratos podrían ser “nulos de pleno derecho”, tal y como reflejan los informes de Secretaría e Intervención municipal, que señalan la ausencia de crédito adecuado y suficiente. Según Vallori, el equipo de gobierno integrado por PP, UxA y Vox ha vuelto a formalizar en el último pleno el tercer lote de obras de mejora municipal, pese a no disponer de partida asignada en el presupuesto vigente.

El ejecutivo local pretende financiar estas actuaciones con cargo al remanente de tesorería, una fórmula que, según los socialistas, "vulnera la Ley de Haciendas Locales al no existir previsión presupuestaria previa". “No se puede justificar una ilegalidad diciendo que ‘hay que hacer cosas’”, ha lamentado Vallori, en referencia a las palabras atribuidas a la alcaldesa durante la sesión plenaria.

Entre los proyectos afectados se encuentra la adecuación de la avenida Pere Mas i Reus, valorada en siete millones de euros y subvencionada por el CBAT (Consorcio Bolsa de Alojamiento Turístico), así como la renovación de los chiringuitos de playa, presupuestada en cinco millones y financiada con fondos europeos Next Generation. El edil socialista ha advertido de que, si los procedimientos administrativos no se ajustan a la legalidad, "las subvenciones podrían no ser justificables".

Vallori ha calificado la situación de “grave” y ha denunciado que la aprobación de contratos sin crédito presupuestario "se ha convertido en una práctica habitual del actual equipo de gobierno". Además, ha recordado que el Ayuntamiento está sometido a un Plan Económico-Financiero del Ministerio de Hacienda por incumplimiento de las reglas fiscales, lo que limita el margen de maniobra presupuestario.

“Es paradójico que el Ayuntamiento tenga 120 millones de euros de remanente en el banco y no pueda utilizarlos por haber incumplido las normas fiscales”, ha señalado el concejal, quien sostiene que esta situación puede traducirse en restricciones de gasto y aumento de ingresos vía impuestos, con el consiguiente impacto en la ciudadanía.