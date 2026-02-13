Obituari
Mor el sineuer Pere Roig Massanet, excronista de Diario de Mallorca
Persona molt popular a la localitat del Pla, ha partit massa aviat als 47 anys d'edat
El poble de Sineu ha acabat avui la son amb una notícia trista i inesperada, un aconteixament d’aquells que corren de veu en veu amb rapidesa, quelcom que només passa quan el protagonista és una persona popular en un poble petit en el que gairebé tothom es coneix. Pere Roig Massanet va morir ahir a l’hospital de Son Espases als 47 anys.
En Pere Roig Massanet va ser corresponsal d’aquest diari en les dècades dels anys 2000 i 2010, un cronista fidel de l’actualitat del municipi del Pla més enfocada en allò social i també religiós. En Pere era molt creient i havia exercit d’escolà durant molts anys a Sineu, però també a altres pobles com Pollença o Artà. També havia estudiat al Seminari. La seva vocació religiosa l’havia duit a ser una persona imprescindible en l’organització de les processons de la Setmana Santa sineuera.
En Pere també havia tengut un vessant polític com a simpatitzant del PP de Sineu i altres partits locals ja desaparescuts. Aquest divendres, els seus companys del partit han expressat a les xarxes la «buidor» que deixa la mort d’en Roig Massant: «Avui ens costa trobar paraules, la seva partida ens ha deixat un buit immens, no només dins el PP de Sineu, sinó dins el cor de tots els qui vam tenir la sort de compartir camí amb ell».
Persona de poble, xalesta i sociable, en Pere era d’aquella gent imprescindible per a cohesionar una comunitat de veïns, que ha partit massa prest. Que la terra et sigui lleu, company.
