El Ayuntamiento de Inca, distinguido por su transparencia informativa

El Ayuntamiento de Inca ha recibido este viernes el Segell Infoparticipa 2025, una distinción que "reconoce la excelencia en transparencia informativa y comunicación institucional", explica el Consistorio. El acto de entrega se ha celebrado en el Museu del Calçat i de la Indústria, donde el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha recogido el reconocimiento de manos de representantes del proyecto Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Este sello es otorgado por el Grup de Recerca en Investigació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB, a partir de una evaluación objetiva de las webs municipales. El análisis se basa en el cumplimiento de 52 indicadores relacionados con la información que se ofrece a la ciudadanía, la calidad y actualización de los contenidos, así como la facilidad de acceso a la información.

En esta edición, el Ayuntamiento de Inca ha obtenido una puntuación del 90%, situándose entre los municipios con mejores resultados en transparencia. De hecho, Inca ha sido, junto con Santa Eulària des Riu (Eivissa), uno de los dos únicos ayuntamientos de Balears que han conseguido la calificación de excelente.

El alcalde Moreno ha destacado que "recibir el Segell Infoparticipa es un orgullo para toda la ciudad y un reconocimiento al trabajo constante de todas las áreas municipales para garantizar una administración abierta, clara y cercana".

Asimismo, el alcalde ha añadido que "este sello nos anima a seguir avanzando en la mejora continua de nuestros canales de información y en la rendición de cuentas, porque la transparencia no es solo una obligación legal, sino un compromiso firme con la ciudadanía".

En la auditoría realizada en Balears en 2025, solo 8 de los 67 municipios de la comunidad obtuvieron una calificación positiva (entre el 50 y el 60% de indicadores aprobados), lo que "pone en valor el resultado alcanzado por el Ayuntamiento de Inca", destaca el Consistorio. El sello se otorga sólo si obtienes una calificación de excelente.