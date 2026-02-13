Astrónomos evaluarán los puntos de observación del eclipse que decidan los municipios

Un comité de astrónomos deberá evaluar los puntos de observación que los diferentes municipios de Mallorca hayan seleccionado en sus respectivos territorios para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto. En una reunión celebrada hace unos días con la participación de la Federación de municipios, en representación de los alcaldes de la isla, con el objetivo de coordinar acciones para minimizar los problemas de movilidad que conllevará este histórico fenómeno astronómico, también participaron varios científicos para asesorar sobre las características que deben tener los lugares de observación. Los municipios han sido invitados a elegir los enclaves más adecuados para observar el eclipse solar con el fin de concentrar a los ciudadanos en un único lugar y evitar desplazamientos que puedan provocar colapsos en la movilidad en un día, el 12 de agosto de este año, que se prevé muy complicado en este sentido.

Una vez presentados los lugares que los municipios crean más convenientes para la observación astronómica, los científicos deberán dar su visto bueno si consideran que son enclaves adecuados. El objetivo es tener cuanto antes un mapa de puntos de observación autorizados repartidos en toda la geografía mallorquina.

El presidente de la Felib, Jaume Ferriol, explica que todos los municipios son libres de proponer un punto para observar el eclipse, aunque no están obligados a ello porque no todos disponen de zonas adecuadas. De hecho, Ferriol, que también es el alcalde de Maria de la Salut, avanza que su municipio no propondrá ningún punto de observación. De momento, numerosos municipios ya han avanzado que, en principio, no aportarán ningún enclave. Una opción que se ve como más plausible es la de designar lugares en los que se concentrarían los vecinos y vecinas de una comarca concreta, como por ejemplo el Puig de Randa, que podría erigirse en el punto de referencia en toda la comarca del Pla de Mallorca.

Una de las imágenes que pudieron verse en la reunión. / Felib

El objetivo es que a principios de la semana que viene, en la que está convocado un pleno de la comisión para la gestión de actuaciones relacionadas con el eclipse solar, ya exista un listado de lugares preferentes para observar el fenómeno. Si los científicos participantes autorizan los enclaves, después deberán pasar el filtro de Emergencias y de la Guardia Civil, que también deberán valorar estos puntos de observación antes de decidir si son viables desde el punto de vista de la seguridad y la movilidad. Si las evaluaciones son positivas, los enclaves ya podrán publicitarse para darlos a conocer a los vecinos que residen en las áreas de influencia de estos puntos y evitar así concentraciones dispersas de ciudadanos.

“El gran objetivo”, explica el presidente de la Felib, “es evitar que todo el mundo vaya a la Serra de Tramuntana para observar el eclipse”, ya que se espera un “movimiento brutal” de gente en una jornada histórica en la que también podría producirse una masificación sin precedentes.

Por ello, si bien los municipios más pequeños no están obligados a proponer sus propios puntos de observación, las localidades más pobladas “sí deberían proponer enclaves”. La federación de municipios no ha fijado un límite mínimo de habitantes a partir del cual los ayuntamientos están obligados a aportar enclaves, sino que se apela al “sentido común”. “Se trata de que todo el mundo tenga alguna opción cerca de su casa para que no tenga que atravesar toda la isla”, añade Ferriol.

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto se verá de forma excepcional en Mallorca. La expectación es tan importante que el gobierno central ha movilizado a trece ministeriospara garantizar la seguridad en todos los puntos del Estado en los que el fenómeno se apreciará en toda su dimensión. Algunos expertos lo han calificado como el evento astronómico del siglo.

En la isla, además, coincidirá con la temporada turística alta, cuando Mallorca está llena de visitantes a los que se añadirán los turistas que ya han reservado plazas hoteleras expresamente para ver el eclipse. Eventos de este tipo arrastran a una gran cantidad de aficionados de todo el mundo, y especialmente de Estados Unidos y Reino Unido. Ya hace un año que se han incrementado las reservas hoteleras, principalmente en la Serra, y también las consultas de alquileres vacacionales en casas rurales de la cordillera mallorquina.