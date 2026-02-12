Sencelles nombrará Hija Adoptiva a la escritora Maria Antònia Oliver

El Ayuntamiento de Sencelles ha anunciado que en el próximo pleno municipal elevará la propuesta para nombrar a la escritora Maria Antònia Oliver (Manacor, 1946/ Sencelles, 2022) como Hija Adoptiva de la localidad, cuando se cumplen cuatro años de su fallecimiento a los 75 años de edad. El municipio del Pla destaca que Oliver ha sido «una de las voces literarias más importantes de nuestro país» y que estuvo «profundamente vinculada a Sencelles», ya que residió durante varias décadas en la pequeña localidad de Biniali.

La institución municipal pretende de esta forma honrar la memoria de la escritora ‘manacorina’, como un «reconocimiento a su trayectoria, a su legado cultural y al vínculo que siempre mantuvo con nuestro pueblo». «Un homenaje necesario a una mujer referente de la literatura y del pensamiento contemporáneo», concluye el Ayuntamiento de Sencelles.

Maria Antònia Oliver está considerada como una figura clave de la literatura catalana. Fue distinguida con numerosos reconocimientos como el Premi Ramon Llull (2003), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2007) o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2016), entre otros galardones por su prolífica carrera literaria, desarrollada en gran parte en Barcelona.

Oliver publicó su primera novela en 1970 y desde entonces escribió novelas, cuentos, teatro, artículos, traducciones y guiones para cine. Entre sus obras figuran las de temática mallorquina Cròniques de la molt anomenada ciutat de Moncarrà (1972) y El vaixell d’iràs i no tornaràs (1976), Joana E. (premio Prudenci Bertrana 1992) y la obra teatral Negroni de ginebra.Tras 30 años en Barcelona, la escritora se había retirado en Mallorca hace unos 25 años iniciando un largo periodo de silencio literario. Lo hacía tras dos duros golpes: un trasplante de corazón en 1997 por una dolencia cardiaca y la muerte, al año siguiente, de su compañero durante tres décadas, el también escritor Jaume Fuster.

Pocos meses antes de morir, la escritora decidió ceder su casa particular de Biniali para fines culturales. Días después de su fallecimiento, amigos de la escritora y representantes del mundo de la cultura en general se concentraron frente a su casa para rendirle homenaje mediante la lectura de algunos de sus textos.