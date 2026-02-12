El PP de Calvià activa el modo preelectoral, apelando al "cambio" de Magaluf y mirando de reojo a Vox

A poco más de un año para los comicios municipales de 2027, en Calvià se respira ambiente preelectoral. Hace unos días, eran los socialistas los que comunicaban una activación de su política de "escucha" a pie de calle, mientras los partidos a su izquierda están perfilando una confluencia que no les condene al ostracismo de esta legislatura.

Esta semana, ha sido el PP el que ha empezado a exhibir músculo interno, con una junta local abierta que reunió el pasado martes, según los populares, unas 120 personas en el hotel Albatros Barceló de Illetes. Más allá del formato orgánico, los mensajes que allí se trasladaron en público y en los corrillos dejaron la impresión de que el partido activa ya el modo precampaña.

En público, el mensaje oficial fue claro: el partido se conjura para “trabajar sin descanso” durante los próximos quince meses con un objetivo, que Juan Antonio Amengual revalide la alcaldía, esta vez con mayoría absoluta. Ese mensaje, a nivel interno, entre conversaciones informales de pasillo, se matiza. El PP quiere gobernar en solitario, sí, pero no descarta volver a mirar a Vox si los números lo exigen, como en la presente legislatura.

El "cambio" en Magaluf

Amengual, el profesional del sector turístico y neófito en política que en 2023 se hizo con la alcaldía gracias a un acuerdo con la ultraderecha, desgranó ante los suyos los que considera los principales hitos de la legislatura. Destacó, sobre todo, el “cambio ya efectivo” de Magaluf y la desestacionalización turística, que empieza a notarse, según resaltó, con más hoteles y comercios abiertos en invierno.

Según explicaron a este diario asistentes a la junta, el alcalde apeló durante su intervención a la unidad interna. “Tenemos que ir todos a una”, vino a decir, en un intento de cerrar la división que sufrió el PP local en la pasada legislatura, que acabó con la marcha de su entonces portavoz, Luisa Jiménez, quien se presentó con su propio partido (Alianza por Calvià) a las elecciones de 2023 y le quitó unos centenares de votos valiosos al Partido Popular.

En este sentido, algún miembro de la junta local, siempre con la condición de permanecer en el anonimato, observa que esos mensajes de unidad deberían ir acompañados de más esfuerzos para volver a atraer a todos esos afiliados populares que abandonaron la formación siguiendo a Jiménez. "Yo, si fuese Amengual, lo primero que haría sería hablar con Luisa", comenta.

El tono del alcalde fue, según varios asistentes, conciliador. En su intervención, sobresalió el agradecimiento público que tuvo para la lealtad de Loli Godoy, la "única regidora" que, dijo, en la pasada legislatura estuvo a su lado en los momentos más complicados.

El acto buscó proyectar una imagen de cohesión, con la presencia de concejales, caras conocidas del PP y antiguos cargos, como Alberto León, exconcejal en tiempos de Carlos Delgado. Entre los asistentes, estuvo también el director general de Comercio, Juan Feliu, "muy sonriente", según observaron algunos asistentes. Feliu es el director general de Comercio que la semana pasada fue noticia por figurar como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre.

La batalla digital

Más allá de la vida orgánica, el alcalde lanzó también un aviso para la batalla digital que se avecina: pidió a los afiliados que compartan y apoyen más en redes sociales las publicaciones del partido y de él mismo. “Tanto Vox como el PSOE se mueven bien en redes”, se admitía en corrillos.

Al día siguiente de este acto, Amengual envió un mensaje a los miembros de su junta, destacando lo que consideraba un éxito del acto en Illetes y animándoles a movilizar a las bases. "Hay una gran masa silenciosa y discreta del PP que está ahí, comprometida, constante, esperando el momento de dar un paso adelante. Y ese momento es ahora. Tenemos que movilizarla, activarla y hacerla protagonista del futuro de nuestro municipio", aseveró en ese mensaje.