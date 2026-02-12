El Ibavi reforma seis viviendas públicas destinadas a jóvenes en Maria de la Salut

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), Roberto Maria Cayuela, han presentado este jueves las obras de reforma de la promoción de seis viviendas sociales del municipio y han visitado los inmuebles, con motivo del inicio de las actuaciones. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y el presupuesto estimado es de 581.400 euros (impuestos excluidos).

Fotomontaje de la promoción iniciada por el Ibavi en Maria. / Caib

Según explica el Govern, es es la primera promoción de vivienda social de Maria de la Salut, donde el IBAVI está tramitando una segunda promoción. En total serán 31 viviendas en esta localidad. Estas viviendas estarán destinadas a jóvenes menores de 35 años y que residan en Maria de la Salut desde hace diez años.

Se trata de seis viviendas adosadas, de entre 90 y 130 metros cuadrados, y que requieren de unas obras de reforma antes de su entrega. Esta promoción procede de una de las compras de vivienda mediante el ejercicio de tanteo y retracto ejercidas por el Govern en esta legislatura, en este caso mediante una adquisición del IBAVI a la SAREB por 550.000 euros para ser incorporadas al parque público de vivienda de protección del Govern.

Detalle del interior de una de las viviendas de protección oficial de Maria. / Caib

Así, las obras contemplan la reparación de las cubiertas y las fachadas, así como la revisión de las instalaciones existentes, el saneamiento de pluviales, la comprobación de las acometidas de suministros y la sustitución del aluminio exterior, el acristalamiento y la carpintería interior. Además, se llevará a cabo la instalación de ventilación, electricidad, telecomunicaciones, sanitarios y grifería.

Las seis viviendas, situadas en la calle Mare de Déu, 7, se distribuyen en dos plantas y cada una dispone de aparcamiento propio en la planta baja. De las seis viviendas, dos tienen más de 130 metros cuadrados de superficie construida, otras dos más de 120 metros cuadrados, una es de 114 metros y la otra de 90 metros.

Las obras de reforma han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Uxcar 97, SL, y parte del presupuesto de esta inversión se financia a través del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial 2025, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En lo que va de legislatura, el IBAVI ha ejercido el derecho de tanteo y retracto en 39 operaciones, compra de viviendas y de solares, y, junto a otras compras, estas operaciones permitirán aumentar el parque público en 172 viviendas, explica la Conselleria.

Procedimiento exprés de tramitación

Tanto esta promoción de Maria de la Salut como la mayoría de los proyectos de vivienda social del IBAVI se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears.

Esta Ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.