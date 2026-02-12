Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar

ANNUA Signature Hotels inaugura su segundo proyecto en la isla el 1 de junio

El establecimiento, en plena Serra de Tramuntana, cuenta con 29 suites frente al mar, spa y gastronomía contemporánea

Gran Hotel Margalida

César Mateu

Palma

El Gran Hotel Margalida abre sus puertas el 1 de junio en Banyalbufar, en plena Serra de Tramuntana. ANNUA Signature Hotels inaugura su segundo establecimiento en Mallorca después de que en 2025 estrenaran Son Xotano en Sencelles. Es una de las aperturas más esperadas del Mediterráneo, que contará con 29 suites frente al mar, spa y gastronomía contemporánea.

El hotel nace de la restauración cuidada del edificio histórico que fue hogar de una mujer "adelantada a su tiempo cuya presencia -memoria, mito o intuición- sigue presente en cada rincón", según recoge la nota de la apertura, que añade: "es un refugio contemporáneo que mira al mar y a los atardeceres infinitos de la costa oeste".

Interiorismo a cargo de Virginia Nieto

Respetan la arquitectura original del edificio y la reinterpretan "desde una sensibilidad contemporánea que entiende la luz como material protagonista".

El interiorismo, a cargo de Virginia Nieto, despliega texturas naturales, materiales nobles y una estética que combina "lo retro, lo mediterráneo y lo teatral en equilibrio perfecto".

Gran Hotel Margalida cuenta con 29 habitaciones, todas con vistas al mar, y están diseñadas para capturar "la luz cambiante del día y convertirla en parte esencial de la experiencia".

El Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique con 29 suites frente al mar / Gran Hotel Margalida

Gastronomía

La propuesta culinaria del hotel se centra en la temporalidad, la cocina de mercado y el producto local reinterpretado con técnica contemporánea. Contará con tres espacios diferentes: un restaurante suspendido sobre el mar, una Oyster & Raw Bar de inspiración donde degustar ostras al momento, mariscos crudos y cítricos helados, y un Pool Bar.

Vídeo de lanzamiento de Tomás Mastroscello

El vídeo muestra un botones que observa, una llave que emerge del mar, un barco para descubrir la infinita costa con la Serra de Tramuntana al fondo y una figura femenina —eco de la Margalida original— pero guardando el misterio.

La pieza, dirigida por Tomás Mastroscello, con dirección de arte de Lucila Barattini y fotografía de Milagros Leoni, utiliza una "gama cromática luminosa que evoca la caída del sol en Banyalbufar y anticipa el universo estético del hotel: sugerente, envolvente, narrativo. La campaña invita a entrar en un mundo donde 'ves todo, pero nadie te ve', uno de los principios conceptuales que definen la experiencia Margalida", aseguran.

ANNUA Signature Hotels

Fundado por los hermanos Álvaro e Iñaki Sasiambarrena, ANNUA Signature Hotels es un proyecto que cuenta con cinco hoteles boutique en España: dos en Menorca, dos en Mallorca y uno en Lanzarote. El primero que estrenaron fue Amagatay en Menorca.

