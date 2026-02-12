Carnaval 2026
El fuerte viento obliga a aplazar o modificar las Ruetas
Manacor celebrará el desfile infantil el próximo lunes, mientras que Inca todavía no ha anunciado una fecha alternativa
El fuerte viento que sopla este jueves en Mallorca, una consecuencia de la borrasca Nils que afecta también a parte de la península, ha obligado a aplazar o modificar los desfiles del Carnaval infantil que estaban previstos en la mayoría de municipios de la isla. Cabe recordar que en Mallorca se ha activado la alerta naranja por el viento.
Las principales localidades de la Part Forana, Inca y Manacor, ya han anunciado la suspensión de las Ruetas. En el caso de Manacor, la Rueta se aplaza al próximo lunes 16 de febrero debido a las condiciones meteorológicas adversas, y mantendrá el programa de forma íntegra.
En el núcleo de s'Illot, la Rueta se celebrará el martes 17 de febrero. El Ayuntamiento de Manacor ha agradecido la "comprensión" de los vecinos y vecinas ante este cambio y apela a la "responsabilidad colectiva" porque "la seguridad es una prioridad".
Por su parte, en la ciudad de Inca, el Ayuntamiento también ha anunciado a través de las redes sociales la suspensión de la Rueta prevista para este jueves por la tarde. Todavía no ha decidido una fecha alternativa para la celebración del desfile de disfraces en el que debían participar casi 3.000 escolares de catorce centros educativos del municipio.
En otros municipios también se ha decidido suspender las Ruetas, aunque algunos de ellos han explicado que celebrarán las fiestas de disfraces en el interior de los colegios.
