Esporles invierte 140.360 euros en la reforma del Centre Cotoner

El Ayuntamiento de Esporles ha iniciado las obras de mejora del Centre Cotoner, un edificio municipal que alberga la sede de la Associació de Gent Gran, el Centre de Formació i Ocupació y diversas actividades de entidades locales. La actuación, adjudicada a la empresa Construcciones, Reformas y Mantenimientos ADA S.L.U., cuenta con un presupuesto de 140.360 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos comenzarán efectivamente el próximo lunes 16 de febrero. La intervención se centra en la sustitución total de la cubierta plana transitable del edificio, actualmente afectada por problemas de impermeabilización, filtraciones y goteras.

El proyecto contempla la retirada del pavimento y del sistema de impermeabilización existente hasta el soporte del forjado, y la instalación de un nuevo sistema que garantice la estanqueidad y durabilidad. Se estudiará además la posible incorporación de aislamiento térmico para mejorar la eficiencia energética, según detalló el Consistorio.

"Espacio muy querido en Esporles"

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha señalado: "El Centre Cotoner es un espacio muy querido y utilizado por el pueblo, y con esta inversión resolvemos definitivamente un problema que arrastrábamos desde hace años, garantizando un equipamiento en buenas condiciones para todos”.

La regidora de Servicios Sociales, Gent Gran y Ocupación, Maria Roig, ha subrayado que el edificio es “un espacio vivo y muy utilizado, especialmente por las personas mayores y para las actividades formativas y de ocupación”, y ha añadido que estas obras “mejorarán el confort, la seguridad y la calidad de las actividades que se desarrollan cada día”.

El proyecto fue presentado en una asamblea ciudadana abierta, a la que asistieron más de cien personas. El alcalde ha destacado la voluntad del equipo de gobierno de que “los vecinos y vecinas conozcan de primera mano las actuaciones municipales y puedan seguir la evolución de los proyectos que mejoran los equipamientos del pueblo”.

El Consistorio ha detallado el proceso previo a la licitación de las obras, que incluyó una primera reparación realizada por la Brigada Municipal en abril de 2023, una inspección técnica en diciembre de 2024, la recepción del informe técnico en marzo de 2025, la redacción del proyecto básico y ejecutivo en julio de 2025 y la licitación a finales de ese mismo año.