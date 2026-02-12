Cualquier cosa es mejor que la inacción

A la vista de las actuales condiciones menguantes del clero mallorquín y de los modos pastorales en boga, lo lógico y consecuente hubiera sido que un sacerdote de Sant Felipe Neri residente en Porreres asumiera responsabilidades parroquiales. En otros pueblos de la isla, religiosos de perfil y carismas muy variados las tienen. A los mismos congregantes de Sant Felipe Neri se les ha asignado importantes cargos diocesano. Al verso desgarrado de Francesc Novella, capaz incluso de atraer a quienes después entrarán en conflicto con él, hay que atribuir el principal peso de la anómala situación de Porreres, de un conflicto que va más allá de lo personal y eclesiástico para expandirse en graves repercusiones sociales. Tres décadas de desavenencias, con distintos obispos y procuradores de por medio, dejan unas secuelas que también son responsabilidad de las curias de distinto nivel que no han sabido o no han querido actuar a tiempo.

Sant Felip de Porreres se cierra bajo pretexto del encontronazo insalvable entre Andreu Veny y Francesc Novella, cultivado, todo hay que decirlo, en el mismo ámbito eclesiástico. No deja de ser triste que la paz social y la ortodoxia litúrgica se instauren de este modo. Ya no es noticia el que se cierre un convento en Mallorca. Sí lo es el modo en que se hace en Porreres y los tiempos caducados que han obrado de por medio.

Porreres pone en pausa indefinida un signo importante de su identidad. Mejor eso que el avispero permanente o la pelea larvada. Un problema menos para la acariciada despedida amable del obispo Taltavull. La diócesis da forma de investigación reservada a lo que es vox populi. Cualquier vecino de Porreres está en condiciones de dictar de viva voz un dosier más pulcro y minucioso del que pueda salir de la vicaría judicial. Son los poderes que otorga el haber cumplido con creces, y por adelantado, con la penitencia de los pecados ajenos que ahora se asignan en forma de expulsión. Es lo que tiene la inacción. Cualquier cosa es mejor que ella. Aunque sea a destiempo.