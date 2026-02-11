El PSOE denuncia que el Consell incumple el plan de viales cívicos presentado en 2024

La Federación Socialista de Mallorca ha denunciado los "incumplimientos acumulados" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en relación al Plan de Viales Cívicos presentado en julio de 2024, un proyecto que, según los socialistas, "ha quedado en un gran anuncio sin ejecución real".

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, explicó este pasado martes desde Santa Eugènia que en este municipio del Pla "ya se debería estar haciendo un vial cívico, pero no está ni se le espera". La dirigente socialista añadió que "el presupuesto del Consell de Mallorca para 2026 no prevé destinar cantidad alguna a los dos viales pendientes de Santa Eugània".

Fernández remarca que la situación del municipio "no es un caso aislado, sino un reflejo de lo que ocurre en toda la isla", y añade que "llevamos dos años esperando que Galmés cumpla su palabra, pero la realidad es que no hay ni presupuesto ni trámites para empezar las obras de todos estos viales cívicos".

Según la información recogida en el documento, el Plan de Viales Cívicos incluía 26 tramos, pero 11 de éstos provenían directamente de la anterior legislatura, ya diseñados o en tramitación. "Sin embargo, 18 meses después solo cuatro proyectos constan en licitación en la Plataforma de Contratación del Estado: Peguera-Camp de Mar, Crestatx, que ya han anunciado en dos ocasiones, el carril ciclable en la entrada de Alaró e Inca-Lloseta. Del resto no hay nada en firme", señala el PSOE.

"El plan de viales cívicos demuestra dos cosas que son inherentes a la forma de hacer política de Galmés: la mentira y la apropiación de las ideas de los demás. Un vial cívico es una forma de apostar por otro modelo de movilidad y sostenibilidad, para la movilidad sin contaminación. Y fue clave en las políticas de carreteras de la pasada legislatura", añaden los socialistas.

Además, apuntan que Galmés "usa el concepto de sostenibilidad dentro de su programa electoral de 2023, pero sin convicción, sólo como coartada".

Por su parte, el alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, detalló la necesidad urgente de las dos actuaciones pendientes en el municipio. Explicó que "la mejora del acceso a Santa Eugènia desde el núcleo de Ses Coves es una demanda vecinal urgente, una ilusión para la cuarentena de residentes en Ses Coves, porque el único acceso actual no es seguro para transitar a pie o en bicicleta".

En cuanto al vial cívico hacia Santa Maria, Urraca subraya que "sería una mejora muy relevante dada la vinculación educativa, sanitaria, deportiva y comercial entre ambos pueblos", y recuerda que ayudaría a compensar el recorte reciente de la conexión del TIB entre los dos municipios.

Noticias relacionadas

Por último, Fernández afirma que "la geografía de los incumplimientos de Galmés recorre toda Mallorca" y ha instado al presidente del Consell a "activar de una vez los proyectos comprometidos".