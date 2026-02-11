Prohibición del burka en Mallorca: camuflajes de integrismo político

Si, como resulta obvio, hay que defender la dignidad y respeto a las mujeres situando estas premisas como línea incorruptible, incluso para cualquier creencia religiosa o identidad cultural, resulta imprescindible hacerlo con seriedad y coherencia porque, de lo contrario, el efecto supuestamente buscado puede volverse en contra de los derechos elementales. Bastaría con un sentido común que la política excesivamente partidista y barriobajera anula en demasiadas ocasiones. Lo decimos a cuenta de lo visto estos días en los plenos municipales de Felanitx y Manacor con el burka o velo integral como instrumento de descalificación política cuando, supuestamente, el objetivo era defender la identidad de quienes, de forma voluntaria o forzada, lo visten.

Que los partidos políticos no sean capaces de fijar criterios básicos sobre esta cuestión, resulta descorazonador porque hay principios elementales asumibles por igual a derecha e izquierda y porque la pluralidad de la sociedad actual exige consenso en lo irrenunciable. Vox ha presentado mociones para frenar el paso a vestimentas sin rostro en edificios públicos. El objetivo era blanquear su integrismo de ultraderecha que defiende burkas más intolerantes que los de tela. También ha conseguido su pretensión de revolotear el palomar de la competencia política. PSOE y Més han picado el anzuelo en distinto grado, mientras que el PP ha serpenteado como ha podido, obsesionado en que no le pisen más los talones desde el ángulo de la ultraderecha. Así, desde la nada artificial, gana votos Vox.

Negarse a repudiar el burka o niqab bajo pretexto de xenofobia es, en el mejor de los supuestos, quedarse en lo superficial. Se pueden hacer muchas puntualizaciones sobre lo visto en Felanitx y Manacor pero, en definitiva, hubiera sido más útil una posición unitaria más firme en vez de tanto menudeo político de bajo coste.