“Nos olvidamos de todo”: “Mans i ment” arranca con talleres para mayores en Palma, Inca y Manacor

En una mesa compartida, entre tijeras, papel, cartulinas, plantillas y risas (y alguna que otra coca), el tiempo parece aflojar. No es solo que se estén haciendo máscaras o neules calades: es que, alrededor de esa manualidad, se está tejiendo algo más: compañía, rutina, muchas ganas y un lugar al que volver. Así lo que describen las participantes que ya han empezado los primeros talleres del nuevo programa sociocultural del Consell de Mallorca, «Mans i ment», una propuesta anual que activa una red de actividades en los centros de Palma, Inca y Manacor y que combina creatividad manual, bienestar físico y reflexión cultural.

Antònia Martina Ramis habla con esa alegría que se contagia. En su testimonio se resume el ambiente del taller, el orgullo por lo que sale de las manos y, sobre todo, la sensación de estar en grupo.“Disfrutamos de estos talleres, ahora hacemos máscaras de carnaval, neules...”, cuenta. Pero lo que subraya enseguida no es la técnica, sino el clima: “El compañerismo es lo mejor, compartimos herramientas. Hacemos monerías. Es una pasada”. En el centro de esa experiencia también hay un reconocimiento a quien guía: “Bàrbara Llinàs es una maestra preciosa”, dice, como quien resume en una frase la paciencia y la calidez que hacen que cualquiera se atreva a probar.

Un momento del taller de mascaras. / B.L.

Para Margalida Horrach, el taller tiene un efecto muy concreto: desconectar. “Nos encontramos muy a gusto, esperamos que se vuelva a repetir”, explica. Y cuando describe lo que ocurre mientras trabajan, suena a descanso mental: “Nos ponemos manos a la obra y nos olvidamos de todo”. La concentración aparece como un refugio compartido: “Nos concentramos en el trabajo y luego todas juntas compartimos más momentos”. El taller no termina cuando se guarda el material; continúa en lo que se comenta y en las pequeñas celebraciones cotidianas, como la que anuncia con naturalidad y sonrisa: “Hoy toca una coca de tallades”.

En el testimonio de Antònia Cirer hay otra idea poderosa: lo que se aprende no se queda en el aula. “Estoy agradecida de poder venir al taller de Inca, aprendemos mucho”, afirma. Confiesa que le gusta pintar, dibujar y crear pero el taller va más allá de neules y máscaras de carnaval. Y es que confiesa que luego todo lo aprendido, “lo podemos trasladar al centro de Sencelles e ir haciendo cosas nuevas”. Es una forma de multiplicar la experiencia: aprender en un lugar para dinamizar otro.

Vida comunitaria

El Consell de Mallorca ha presentado «Mans i ment» esta semana en uno de los talleres ya en marcha que ha contado con la participación del conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Promoción Sociocultural, Hemosinda Mariño. Se trata de una programación pensada para activar la vida comunitaria y facilitar la participación, especialmente de las personas mayores, con actividades accesibles y abiertas.

La oferta incluye desde fisioterapia activa para promover un envejecimiento saludable hasta propuestas de contradanzas), encuadernación artesanal, talleres florales de verano y Navidad, un concurso de coques, espacios de reflexión como el taller de la mujer, sesiones dedicadas a las neules calades como patrimonio cultural inmaterial, y presentaciones de libros abiertas al público.

Además, el programa da un paso importante: Palma contará por primera vez con un espacio propio en la Residència Sant Josep para acoger actividades que hasta ahora habían funcionado con éxito en Inca y Manacor.

Las inscripciones para «Mans i ment» se pueden realizar por WhatsApp o teléfono en el 650 501 617 y 699 057 160, o por correo en promociosociocultural@conselldemallorca.net.