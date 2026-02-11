La alcaldesa de Felanitx, multada con 100 euros por falta de respeto a la Guardia Civil, denuncia una "información sesgada" de Delegación de Gobierno

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha sido multada con 100 euros por la Delegación del Gobierno en Balears al considerarse probado que profirió insultos y faltas de respeto a agentes de la Guardia Civil durante un control de tráfico en mayo de 2025, según adelantó este miércoles la Cadena Ser. Soler, por su parte, ha asegurado que sólo tiene constancia de una "multa de tráfico" y ha lamentado lo que considera una filtración interesada por parte de Delegación de Gobierno.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en la rotonda de la carretera que une Felanitx con Campos. Dos patrullas de la Guardia Civil dieron el alto a Soler por circular a una velocidad "ostensiblemente superior" a los 40 kilómetros por hora permitidos en el tramo de aproximación a la glorieta, según consta en el atestado incorporado al expediente administrativo.

El relato de los agentes, recogido por la Cadena Ser, sostiene que, al ser informada de la sanción, la alcaldesa profirió expresiones como "No mereces vestir ese uniforme" —dirigidas al agente que la identificaba—, "Esta tierra no exige mucho" —en alusión al origen no balear del efectivo— y, en varias ocasiones, que los agentes "no saben hacer su trabajo".

Versión contradictoria

Soler presentó un primer recurso negando rotundamente los hechos. En su escrito, la alcaldesa aseguró haber mantenido una actitud "respetuosa, tranquila, correcta y educada", negando haber usado "lenguaje ofensivo" o haber elevado la voz. Aseguró que solo mencionó su cargo a la tercera pregunta de los agentes y que fue ella quien se sintió "intimidada por un abuso de poder".

La Guardia Civil, sin embargo, se ratificó "sin lugar a dudas" en su versión inicial. La Delegación del Gobierno dio credibilidad al testimonio de los cuatro agentes e impuso a Soler una sanción de 100 euros por una infracción leve de falta de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Acusaciones desde redes sociales

Este miércoles, Soler ha respondido a esta información en la red social X: "Yo, en Delegación del Gobierno, solo tengo que sepa una multa de tráfico. Se ve, sin embargo, que han recibido información de Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño, personal y políticamente. Si es así, es un delito".

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por este diario no han confirmado esta multa, con el argumento de que no están autorizadas a hacer público ese tipo de informaciones acerca de particulares.

Encontronazos con la autoridad

No es el primer encontronazo con la autoridad policial que protagoniza la alcaldesa de Felanitx. El pasado verano, un oficial de la Policía Local de Felanitx redactó un informe en que acusaba a Soler de haberle proferido amenazas, insultos y gestos obscenos mientras patrullaba en una fiesta del vino que se celebró en Portocolom. La alcaldesa negó rotundamente los hechos.

Este diario informó el pasado noviembre de que el juzgado de instrucción número uno de Manacor había acordado el archivo provisional de la denuncia de este agente por un presunto delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad. Consideró la juez que no había indicios para seguir con el procedimiento.