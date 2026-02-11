Acaba una temporada de caza muy dispar entre la Serra, el Pla y el Llevant de la isla

La temporada de caza encara su recta final con resultados decepcionantes para los aficionados a la cinegética que han frecuentado las “barraques” y “colls de filats” en los cotos de caza de la Serra de Tramuntana.

Mientras que el periodo de caza menor con escopeta se cerró el pasado domingo, día 8, quienes optan por el método tradicional de captura de tordos con redes (filats) podrán extender su actividad hasta este jueves 12 de febrero.

Esta prórroga anual concede a los filaters unos días adicionales de margen en comparación con los cazadores de escopeta.

Esta campaña, ya prácticamente liquidada, no destacará precisamente por el volumen de capturas logrado por los cazadores de la Serra de Tramuntana.

Jaume Deyà, un aficionado a la caza del tordo y otras especies cinegéticas, resume la situación afirmando que la temporada «empezó bien, pero ha terminado mal». Según explica, aunque hace unos meses se avistaban tordos en los olivares y zonas boscosas de la Serra, pero finalmente las aves han acabado desplazándose a otros territorios.

Deyà señala, además, que la situación ha sido muy distinta en otras zonas de la isla, como el Pla o el Llevant de Mallorca, donde sí se han registrado buenas capturas de aves cinegéticas. Factores determinantes como la meteorología, la ausencia de frío intenso y la disponibilidad de alimento han sido, un año más, las claves que han marcado el devenir de la temporada.

La próxima temporada de caza del tordo llegará en octubre, pero antes el Consell de Mallorca deberá aprobar una nueva orden de vedas para la caza en la isla.