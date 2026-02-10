Empleo
La tercera jornada de ocupación de Inca ofrecerá más de 750 puestos de trabajo
Un total de 25 empresas participarán en esta nueva edición que se llevará a cabo el 19 de febrero en la Fàbrica Ramis
El Ayuntamiento de Inca organiza el próximo jueves 19 de febrero la tercera Jornada de Ocupación en la capital del Raiguer. El encuentro contará con la participación de 25 empresas de diferentes ámbitos que buscan trabajadores y trabajadoras para cubrir más de 750 ofertas de trabajo.
«Esta jornada, que ya se ha consolidado, representa una gran oportunidad para poner en contacto directo a las empresas con las personas que buscan una oportunidad laboral. Desde el Ayuntamiento queremos facilitar espacios que agiliten la incorporación al mercado de trabajo y den respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial», ha destacado la regidora de Formación y Empleo, Maria Francisca Barceló.
Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, señala que “la promoción del empleo es una prioridad para el Ayuntamiento. Con iniciativas como esta contribuimos a reforzar la economía local, generar oportunidades y acompañar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en su crecimiento profesional, a la vez que facilitamos la captación a las empresas».
En esta Jornada de Empleo participan las cadenas hoteleras Iberostar, Garden Hotels, Hoteles Viva, Prinsontel, Four Seasons, Sunwing, JS Hotels y Zafiro, entre otros. Se ofrecen ofertas de trabajo para el departamento de pisos, recepción, cocina, jardinería y servicios técnicos, entre otros.
También se ha sumado de nuevo a esta edición otras grandes empresas como Camper, McDonald's, Sampol, Lo Music, Mercadona, Día o Eroski, por ejemplo.
Las empresas realizarán entrevistas de tipo speed dating de 3 a 5 minutos de duración, a todas las personas que acuden al encuentro y estén interesadas en algún puesto de trabajo. La jornada se celebrará en la Fábrica Ramis, de 9 a 17 horas.
