El reciente hallazgo artístico en la primera planta del mercado municipal de Sóller ha dado un giro definitivo tras las últimas valoraciones de los expertos. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que los dos murales de gran formato fueran obra del reconocido pintor local Juli Ramis debido a una interpretación preliminar de la firma, nuevas consultas técnicas han rectificado esta atribución, señalando finalmente al polivalente artista Pere Martínez "Pavia" (1927-2020) como su verdadero autor.

Los especialistas han llegado a esta conclusión tras analizar detalladamente el estilo de las composiciones y constatar que la rúbrica no coincide con la de Ramis, sino con la de Pavia, creador de piezas tan emblemáticas para el municipio como el Monumento a los Héroes del 11 de Mayo.

Sóller preservará los murales del mercado tras confirmarse que son obra de Pere Pavia / Joan Mora

Ante este descubrimiento, el concejal de Infraestructuras de Sóller, Carlos Darder, ha querido subrayar el compromiso del consistorio con la protección de este patrimonio, asegurando que las obras serán conservadas íntegramente. Darder ha destacado que, si bien el cambio de autoría es notable, el valor artístico de las piezas permanece intacto dada la reconocida trayectoria y el prestigio de Pere Pavia en múltiples disciplinas como la escultura, la pintura y el dibujo.

Signos de deterioro

Por este motivo, el Ayuntamiento de Sóller ya ha anunciado que los murales serán restaurados para subsanar los signos de deterioro y desconchado que presentan actualmente tras décadas de exposición en un espacio que tuvo usos tan diversos como supermercado o pista de "slot".

Para garantizar el éxito de esta intervención y asegurar que las pinturas de Pavia se integren adecuadamente en el proyecto de rehabilitación del mercado, el consistorio ha solicitado formalmente la colaboración del Consell de Mallorca.

El objetivo de esta cooperación institucional es obtener el apoyo técnico necesario para preservar unas piezas que datan de mediados del siglo pasado y que ahora, tras ser redescubiertas en los muros de unos ventanales tapiados, pasarán a enriquecer el valor histórico y cultural del edificio municipal.

La sala que acoge las obras de Pavia se convertirán en las oficinas administrativas de la empresa pública Sóller 2010.