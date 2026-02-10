PP, El Pi y Vox muestran su sintonía en Felanitx para prohibir el velo integral en edificios públicos

El pleno celebrado este pasado lunes por la tarde en el Ayuntamiento de Felanitx aprobó dos mociones diferenciadas, aunque coincidentes en muchos aspectos, presentadas por PP y Vox, favorables a la prohibición del uso del velo integral en edificios públicos. Ambas propuestas salieron adelante con los votos del equipo de gobierno PP-El Pi y Vox. Algunos puntos de la moción popular fueron apoyados por el Bloc, con la abstención del PSOE, mientras que los dos grupos progresistas de la oposición votaron en contra de la propuesta de la ultraderecha.

La moción del PP, la primera en debatirse, implica la declaración institucional de considerar el velo islámico integral como una «forma de opresión y de sumisión» y que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina «atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y las niñas» y por ello deben ser «perseguidas y castigadas». Estos dos puntos se aprobaron también con el voto a favor del Bloc, que también apoyó instar a Madrid y Bruselas a promover la aprobación de normas para «castigar la imposición del velo integral», así como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina.

El punto de la moción que instaba al gobierno central a «promover» reformas para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios públicos solo fue apoyado por PP, El Pi y Vox. El Bloc votó en contra y el PSOE mantuvo su abstención.

Durante el debate de la moción, el PP defendió la prohibición de estos símbolos religiosos en edificios públicos por «razones de igualdad y de seguridad» y aseguró que la propuesta «no va en contra de ninguna religión ni colectivo», sino a favor de la «libertad individual y de la dignidad de las mujeres». Por su parte, Vox se mostró partidario de «perseguir, sancionar y prevenir» estas prácticas.

La portavoz del PSOE, Gràcia González, calificó la moción de «feminismo de oportunismo» y de «estrategia» del PP para arañar votos a la extrema derecha. «Estigmatizar a todo un colectivo por un símbolo no es la solución», añadió. Por su parte, Miquel Rosselló, del Bloc, afirmó que los temas relacionados con la seguridad «ya están tipificados en el Código Penal» y que la prohibición «no es efectiva» porque estas mujeres «también son víctimas», por lo que instó a aplicar «protocolos» encaminados a su protección. El Pi justificó su voto favorable en que esta pieza de ropa «no es una elección libre, está condicionada por el castigo y el miedo».

La alcaldesa Catalina Soler (PP) cerró el debate haciendo un llamamiento al «empoderamiento de todas las mujeres, sin colores ni mascarillas» y apeló a una ‘glosa’ de «nuestras ‘padrines felanitxeres’» en la que hace décadas ya optaron por quitarse el ‘mocador’ de la cabeza.

Después se debatió la moción de Vox, similar a la del PP, aunque más contundente porque propone directamente la prohibición de acceder a las dependencias municipales a personas que lleven piezas de ropa que oculten total o parcialmente el rostro, así como encargar a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento que incluya esta prohibición.

La portavoz del partido ultra, María Vidal, criticó la abstención del PSOE, «los defensores natos del feminismo», en la moción del PP y aseguró que la propuesta «no va en contra de nadie, sino a favor de la igualdad de todos».

Miquel Rosselló, del Bloc, instó a PP y Vox a acordar una moción conjunta en otra ocasión en lugar de presentar dos propuestas similares por separado y denunció el «cinismo» de Vox que en esta cuestión «hace bandera de la igualdad de género cuando nunca participa en las declaraciones institucionales sobre la igualdad y niega la existencia de la violencia de género». «Disfrazan su discurso racista y xenófobo de feminismo», concluyó.

La propuesta de la extrema derecha se aprobó con los votos de PP, El Pi y Vox, mientras que el Bloc y el PSOE votaron en contra.