La piscina municipal de Manacor reabrirá en 2026 tras cinco años cerrada por orden judicial

Por fin, la piscina municipal de Manacor sirve para contar una buena noticia. Tras casi cinco años clausurada por orden judicial a la espera de la resolución del concurso de acreedores y las distintas demandas de la concesionaria hacia el Ayuntamiento, la infraestructura volverá a pasar al control de la administración local en un período de 15 días.

Así lo ha asegurado el responsable del área de deportes del Ayuntamiento, Llorenç Mesquida, quien ha confirmado que el Consistorio deberá pagar 64.696,57 euros con el fin de activar el acta de reversión, momento en el que se activará el proceso para que Manacor vuelva a ser propietaria efectiva de la piscina. "Hoy es un día importante. Estamos muy contentos de haber firmado ya el acta".

Durante unos días una empresa externa se encargará de realizar una auditoría para saber el estado exacto tanto del edificio como de la maquinaria, para así emitir un informe de mejoras, reformas y costes. Esto será útil de cara a la futura concesión que el Ayuntamiento volverá a activar "en cuanto sea posible" y que incluirá las posibles reformas a amortizar dentro de un plazo de años acordado.

Lo que también ha asegurado Mesquida es que la piscina municipal de Manacor volverá a abrir dentro del año 2026. "La intención es sacar la concesión para que los trámites permitan abrir dentro de este año", aunque todo hace prever que ya será después de verano para volver a empezar la temporada de otoño-invierno.

La concesión de la piscina municipal se adjudicó en 1997 por un plazo de 30 años, con la construcción y explotación de las instalaciones a cargo de la empresa concesionaria, Esquitxos de Blavor SL. Las obras finalizaron en 1998 y, durante más de dos décadas, la piscina prestó servicio a la ciudadanía. Hasta 2021, cuando después de varias desavenencias entre el Ayuntamiento y la concesión por el mantenimiento de la instalación, Esquitxos presentó un concurso de acreedores y cerró las piscinas.

Más de 300.000 euros pendientes

Si con estos casi 64.700 euros el Ayuntamiento de Manacor logra revertir la situación y volver a disponer de la piscina para sacarla en nueva concesión, todavía queda pendiente de una sentencia de más de 300.000 euros que el Consistorio debería hacer frente si se determina que la empresa salió perjudicada de la relación con la administración municipal. "Veremos que es lo que pasa finalmente, porque también podría ser que el Ayuntamiento pidiera daños y perjuicios porque la concesión decidió acabar el contrato antes de tiempo".