Manacor rechaza la prohibición del velo integral con un encendido debate

La moción presentada por Vox para prohibir la entrada en dependencias municipales de toda aquella persona con el rostro tapado, una iniciativa que el grupo de ultraderecha también presentó a los ayuntamientos de Felanitx y sa Pobla con la intención de prohibir piezas como el burka o el niqab, acabó este lunes con un acalorado debate entre el portavoz de Vox, Esteve Sureda, y alcalde de Manacor, Miquel Oliver (Més-Esquerra), que les acusó de racistas.

Hacía unos días que Vox había anunciado que presentaría la moción para que fuera debatida en la sesión plenaria mensual del Ayuntamiento, argumentando que se trata de un tema de seguridad ciudadana y asegurando que no pretende únicamente prohibir la entrada a mujeres musulmanas, sino a toda aquella persona con gorra, gafas de sol o mascarillas que no pueda ser reconocida. “El alcalde dice que de que se descubran ya se encargan los funcionarios, pero cuando lo hacen esta gente ya está dentro".

Oliver insinuó que quizás “tampoco podrán entrar con turbante”, en referencia a la prenda característica de Esteve Sureda, líder de Vox en Manacor, anunciando que Més-Esquerra y sus socios votarían en contra al ser una iniciativa claramente xenófoba. “¿Usted ha visto alguna vez a alguna mujer con burka por Manacor?, porque yo no”, añadió ayer Oliver.

Por su parte, Maria Antònia Sansó (PP) dijo que votarían a favor "porque cuando toca hablar de la dignidad de la mujer, ¿dónde está la izquierda?. Presumen de feminismo pero, ¿lo querrían para sus hijas?", aludiendo a que muchas de estas mujeres llevan el rostro parcialmente tapado no por voluntad propia. "Basta ver cómo la izquierda se está reventando… llevan banderitas pero luego nada, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, cuando es un tema de seguridad y ya nos convendría tener una ordenanza para regularlo, no sólo con el criterio del funcionario de turno. ¿Y si después no quieren quitárselo?", añadió Sansó.

Asimismo el PP acusó al equipo de gobierno de “querer blanquear el tema del burka por los votos, como ya ocurrió con la mezquita, que aún no ha terminado… No tienen argumentos ni las ideas claras”.

"Todo esto está garantizado", respondió el alcalde a Sureda, y añadió: "A usted le gusta inventarse problemas allí donde no hay. Usted no tiene ni puñetera idea de lo que ocurre en las administraciones municipales. ¿Qué es lo que no entiende? Le invito a pasar una mañana en el Ayuntamiento. Es una medida racista", concluyó Oliver, que fue replicado de nuevo por el portavoz de Vox: "No se pasea por Manacor… ¡da lástima Manacor!”, justo antes de la votación, que Vox perdió por 13 votos a 8.