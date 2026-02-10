El Govern rechaza el solar cedido por Manacor para el nuevo centro de salud

El segundo ambulatorio de la ciudad de Manacor, previsto en el parque del molí den Beió, entre el auditorio y la Escola de Mallorquí, no se construirá. Así lo ha determinado la dirección general de Recursos Hídricos del Govern, que dictamina ahora (después de 3 años) que es una zona de paso de agua y por tanto inundable.

El Ayuntamiento de Manacor ha mantenido este martes una reunión con responsables del Servei de Salut de les Illes Balears a raíz del informe desfavorable emitido por Recursos Hídricos que determina que el solar municipal cedido por el Consistorio en 2022, durante el mandato anterior, para acoger el nuevo Centro de Salud no es apto.

En el encuentro han participado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa; la delegada de Sanidad y Consumo, Paula Asegurado; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales, Francesc Bosch; la subdirectora de Atención Hospitalaria, Rocío Amezaga; el gerente del Hospital de Manacor, Ignacio Casas; el gerente de Urbanismo, Pedro Puche, y el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Joan Antoni Salom.

El alcalde de Manacor ha expresado la sorpresa del Consistorio ante un informe que se basa en una catalogación de la que no consta que haya sido aprobada de forma definitiva. Cabe recordar que, en el momento de la cesión del solar, la Conselleria de Salut dio el visto bueno a los terrenos e incluso impulsó el concurso de ideas para el nuevo equipamiento sanitario en este emplazamiento, que se adjudicó y fue presentado oficialmente en los terrenos del passeig Ferrocarril.

Además, los terrenos, clasificados como equipamiento sanitario, superaron la correspondiente tramitación del Plan General con informes favorables de la Dirección General de Recursos Hídricos. La nueva catalogación, de la que todavía no consta validez oficial, contradice el estudio de inundabilidad incluido en el Plan General vigente.

Ante esta situación, el alcalde de Manacor y la delegada de Urbanismo mantendrán esta semana una reunión con el director general de Recursos Hídricos con el objetivo de esclarecer la situación y, a partir de ahí, tomar las decisiones pertinentes.

El Ayuntamiento de Manacor ha reiterado que en ningún caso quiere poner en riesgo a la ciudadanía y que aceptará el nuevo escenario si se dan las explicaciones técnicas necesarias. Sin embargo, lamenta profundamente que el Govern haya tardado cuatro años en descartar unos terrenos que hasta ahora contaban con todos los informes oficiales favorables.

En este contexto, y ante la necesidad urgente que sufre Manacor en materia de servicios sanitarios públicos esenciales, el alcalde ha reclamado a los responsables del Servicio de Salud que adopten medidas inmediatas para dar respuesta a una ciudad en crecimiento que dispone de un único Centro de Salud, inaugurado en 1990 y actualmente saturado.

Preocupación por la merma de servicios en el Hospital de Manacor

Noticias relacionadas

Durante la reunión, el alcalde también trasladó la preocupación social existente ante la merma de servicios en el Hospital de Manacor. Miquel Oliver ha hecho conocedores a los responsables del Servicio de Salud de las reivindicaciones de cerca de cuarenta entidades de todas las Islas recogidas por el Col.lectiu de Dones de Llevant.