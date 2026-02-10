El Govern prevé finalizar en 2027 la obra de la futura residencia de mayores de Andratx

La futura residencia de Andratx dará servicio a 60 personas mayores dependientes y será el primer centro de titularidad pública que se construirá en el municipio. Las obras, que tendrán un coste aproximado de 10,5 millones, estarán terminadas según la previsión inicial, en 2027.

Así lo informó este martes la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, tras la visita a las obras por parte de la directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, y el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, Alejandro Mora. También asistió la alcaldesa Estefanía Gonzalvo.

Ubicada en la calle de Son Lluís, 7, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Andratx, la residencia tendrá tres plantas y una superficie construida total de 3.713 metros cuadrados. Su diseño se integra totalmente en el entorno, según destacó el Govern.

«Esta residencia es un claro ejemplo de cuál es la nueva mirada», ha dicho María Castro, «que parte de un modelo centrado en la persona porque cada usuario tendrá una unidad de convivencia de diez personas, lo más parecido a un domicilio particular».

«Este edificio está planteado de forma que los usuarios tengan siempre vistas a la naturaleza», ha dicho Alejandro Mora, «por lo tanto es una infraestructura integrada en el entorno y con materiales muy cálidos, que proporcionan una sensación de bienestar».