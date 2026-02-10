Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel Estafa GuantesViviendas Baleares PlusvalíaAtropello Hombre PalmaCierre Hoteles Cuba
instagramlinkedin

Servicios sociales

Esporles estrenará un modelo pionero de residencia para mayores: ocho plazas de "vivienda supervisada"

Este recurso está destinado a personas con un grado de autonomía superior al que requiere el modelo residencial tradicional

Maria Roig y Josep Ferrà

Maria Roig y Josep Ferrà / DM

Redacción Part Forana

Esporles se convertirá en el primer municipio de Balears en contar con un nuevo modelo de 'vivienda supervisada' para personas mayores, tras años de reivindicación vecinal, con la puesta en marcha de ocho plazas pioneras enmarcadas en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030.

El alcalde Josep Ferrà calificó la noticia como "muy esperada y deseada" por la ciudadanía, especialmente por el colectivo de mayores y su asociación, que habían trasladado reiteradamente esta demanda al Ayuntamiento. "Estas primeras ocho plazas son solo el principio. En los próximos años continuaremos trabajando para ampliar la oferta", aseguró el regidor.

Este recurso está destinado a personas con un grado de autonomía superior al que requiere el modelo residencial tradicional, ofreciendo una alternativa que prioriza la autonomía personal y la calidad de vida en un entorno supervisado.

Regidora de Servicios Sociales

La regidora de Servicios Sociales, Maria Roig, señaló que el objetivo es que el servicio sea una realidad dentro de este mismo año 2026, "ya que las dependencias ya están construidas". En los próximos meses, el Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social trabajarán para definir las condiciones del convenio y formalizar el acuerdo que permita la apertura.

Noticias relacionadas y más

El proyecto culmina un proceso iniciado en septiembre de 2025, con reuniones técnicas y visitas a las dependencias de Ca ses Monges, que han desembocado en la propuesta actual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre
  2. Costas prorroga por otros 30 años la concesión gratuita de la playa de Son Caliu, en Calvià, al hotel anexo
  3. Juzgan en Palma a un inquiokupa por apropiarse de muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo: “Me lo encontré desvalijado”
  4. El PSOE insta al alcalde de Calvià a explicar el contrato adjudicado a la madre del director general de Comercio
  5. Obituari: Mor Tomàs Bosc i Blanquer, 'Sacos'
  6. Cierre ilegal de caminos públicos en Mallorca: la lucha de David contra Goliat
  7. Alerta en Consell por fotos falsas generadas con IA: la Policía Local advierte de las consecuencias legales
  8. Alarma en el CEIP Nova Cabana de Marratxí por una supuesta amenaza con cuchillo: todo queda en un susto

La piscina municipal de Manacor reabrirá en 2026 tras cinco años cerrada por orden judicial

La piscina municipal de Manacor reabrirá en 2026 tras cinco años cerrada por orden judicial

El Consell quiere implantar la caza en las fincas públicas

El Consell quiere implantar la caza en las fincas públicas

El Govern prevé finalizar en 2027 la obra de la futura residencia de mayores de Andratx

El Govern prevé finalizar en 2027 la obra de la futura residencia de mayores de Andratx

Tercera jornada de ocupación en Inca: cómo participar y optar a más de 750 puestos de trabajo

Tercera jornada de ocupación en Inca: cómo participar y optar a más de 750 puestos de trabajo

Esporles estrenará un modelo pionero de residencia para mayores: ocho plazas de "vivienda supervisada"

Esporles estrenará un modelo pionero de residencia para mayores: ocho plazas de "vivienda supervisada"

Manacor rechaza la prohibición del velo integral con un encendido debate

Manacor rechaza la prohibición del velo integral con un encendido debate

PP, El Pi y Vox muestran su sintonía en Felanitx para prohibir el velo integral en edificios públicos

PP, El Pi y Vox muestran su sintonía en Felanitx para prohibir el velo integral en edificios públicos

Cierre por riesgo de derrumbe en Binissalem: cuando el edificio se queda atrás

Cierre por riesgo de derrumbe en Binissalem: cuando el edificio se queda atrás
Tracking Pixel Contents