Esporles estrenará un modelo pionero de residencia para mayores: ocho plazas de "vivienda supervisada"

Esporles se convertirá en el primer municipio de Balears en contar con un nuevo modelo de 'vivienda supervisada' para personas mayores, tras años de reivindicación vecinal, con la puesta en marcha de ocho plazas pioneras enmarcadas en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030.

El alcalde Josep Ferrà calificó la noticia como "muy esperada y deseada" por la ciudadanía, especialmente por el colectivo de mayores y su asociación, que habían trasladado reiteradamente esta demanda al Ayuntamiento. "Estas primeras ocho plazas son solo el principio. En los próximos años continuaremos trabajando para ampliar la oferta", aseguró el regidor.

Este recurso está destinado a personas con un grado de autonomía superior al que requiere el modelo residencial tradicional, ofreciendo una alternativa que prioriza la autonomía personal y la calidad de vida en un entorno supervisado.

Regidora de Servicios Sociales

La regidora de Servicios Sociales, Maria Roig, señaló que el objetivo es que el servicio sea una realidad dentro de este mismo año 2026, "ya que las dependencias ya están construidas". En los próximos meses, el Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social trabajarán para definir las condiciones del convenio y formalizar el acuerdo que permita la apertura.

El proyecto culmina un proceso iniciado en septiembre de 2025, con reuniones técnicas y visitas a las dependencias de Ca ses Monges, que han desembocado en la propuesta actual.