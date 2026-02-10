Consell implanta zonas azules de estacionamiento limitado gratuito en el casco urbano

El municipio de Consell contará con zonas azules de estacionamiento limitado gratuito en su casco urbano tras la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal de tráfico. La resolución oficial publicada en el BOIB no especifica en qué calles se aplicarán, pero, en declaraciones a este diario, el alcalde Andreu Isern explica que la nueva regulación se aplicará en Vila de Sureda y en el Carrer Major (en el tramo que va desde la plaza del Ayuntamiento hasta las conocidas bodegas situadas en el centro del pueblo).

El pleno del Ayuntamiento aprobó de forma definitiva la modificación de la ordenanza en la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2026, una vez finalizado el periodo de información pública del acuerdo adoptado el 30 de septiembre de 2025. Durante ese trámite se presentaron sugerencias, que fueron estimadas.

La ordenanza regula la implantación de las denominadas Zonas Azules de Estacionamiento Limitado Gratuito, con un tiempo máximo de permanencia de 30 minutos. Para poder estacionar será obligatorio acreditar de forma visible la hora de llegada mediante un reloj horario o una anotación manual colocada en el parabrisas delantero.

Horario de la regulación

El texto establece que estas zonas podrán funcionar, con carácter general, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos entre las 9.00 y las 14.00 horas, si bien el horario concreto será el que indiquen las señales instaladas en cada vía.

La ordenanza contempla diversas excepciones al régimen de estacionamiento limitado gratuito, como los vehículos de emergencia en servicio, personas con movilidad reducida, taxis durante la prestación del servicio, vehículos oficiales o aquellos vinculados a trabajos municipales debidamente acreditados.

El documento también regula la señalización vertical y horizontal de las zonas azules, que deberán identificarse con señales específicas y marcas viarias de color azul, así como el régimen sancionador. Las infracciones leves, como no indicar la hora de llegada o superar el tiempo máximo permitido, podrán sancionarse con multas de 100 euros.

El acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el BOIB.