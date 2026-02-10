Cierre por riesgo de derrumbe en Binissalem: cuando el edificio se queda atrás

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la Iglesia canalizó y suplió muchas carencias sociales. En complejo equilibrio entre el nacionalcatolicismo y el Vaticano II, en la mayoría de pueblos de Mallorca, donde no estaba la Administración del momento, suplantaba la carencia del ocio o la necesidad básica, el sacerdote o la monja implicada, también laicos afines y comprometidos. Para ello se necesitaban infraestructuras. Fue así como surgieron los locales y teatros parroquiales, la mayoría de ellos ligados a la Acción Católica. Se acabó su aureola. Han pasado del aprecio útil a la indiferencia. Hoy son un problema para una diócesis y unas parroquias que sin embargo mantienen inventario e inmatriculaciones sin saber muy bien por qué.

Los tiempos han cambiado. La sociedad se decanta por la secularización y las instituciones civiles han ido asumiendo los compromisos que le son propios. La Iglesia ya no es una suplencia civil necesaria. Tampoco dispone de la energía para serlo. La pastoral está de rebajas o va por otros derroteros. Los locales parroquiales se quedan atrás. En el mejor de los supuestos, se reinventan con cesiones y convenios temporales con los ayuntamientos. Algunos se venden, la mayoría esperan cita para el desplome peligroso, caso de Sa Catòlica de Petra, por ejemplo, ya cerrada a cal y canto y con una ubicación céntrica apetecible para muchas reconversiones modernas.

En San Joan ha costado décadas lograr que el Ayuntamiento comprara el Centro Parroquial, víctima de un incendio. La plaza de la Cartoxa de Valldemossa no volverá a disponer de baños hasta que el Obispado logre ponerlos a tono. Ahora no queda más remedio que cerrar el conjunto del Teatre Municipal y locales parroquiales de Binissalem por problemas estructurales graves. Son solo los casos más actuales y llamativos de una problemática común extensible a toda la isla.

Se veía venir, pero se ha dejado pasar el tiempo. Falta un plan estratégico para salvar y reconvertir los locales parroquiales de Mallorca. Aunque solo sea en agradecimiento a la buena memoria de las incontables personas que los levantaron de forma altruista.