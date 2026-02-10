El arte como denuncia contra la violencia machista digital en Sineu

El vestíbulo del Ayuntamiento de Sineu es el escenario de una nueva exposición artística organizada por la entidad Dones d’Arrel, que fue inaugurada este pasado sábado y podrá visitarse hasta el próximo 14 de febrero. La muestra Arrelart está dedicada este año a la violencia machista digital, y cuenta con la participación de 16 mujeres artistas que han aportado sus puntos de vista particulares para denunciar este preocupante fenómeno, una «forma de violencia que se manifiesta a través del ciberacoso, la vigilancia, el control de las contraseñas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la suplantación de identidad y tantas otras formas que tienen un mismo objetivo: romper la libertad y la dignidad de las mujeres», apuntaron las Dones d’Arrel en el acto inaugural.

Foto de familia de algunas de las artistas que han participado en la exposición. / J. Frau

El acto de inauguración contó con la presencia, el pasado sábado, de las mujeres artistas, así como de decenas de vecinos y vecinas de Sineu y otras localidades que no quisieron perderse esta muestra colectiva que destaca por una gran variedad de técnicas artísticas, entre pintura, collage, cerámica o incluso obras audiovisuales que comparten un mensaje común de denuncia frente a esta forma de machismo que se divulga a través de las redes y que «no solo traslada al mundo en línia las nuevas formas de violencia de siempre, sino que las amplifica, las hace más persistentes y a menudo más devastadoras».

El objetivo de la exposición es el de concienciar a la sociedad sobre esta preocupante lacra y visibilizar esta situación que afecta a numerosas mujeres, muchas de ellas en edades delicadas como la adolescencia. «Los datos demuestran que este tipo de violencia es cada vez más frecuente», denuncian las organizadoras, que también instan a «no olvidar la Inteligencia Artificial, esta maravillosa herramienta tecnológica que ha aparecido y tantos y tantos hombres han utilizado para alterar nuestras imágenes y desnudarnos».

Numeroso público asistió a la inauguración de la exposición, el sábado. / J. Frau

Dones d’Arrel cree que ha llegado el momento de llevar a cabo un «cambio sistemático y estructural» para «protegernos del monstruo», el algoritmo «controlado por grandes empresarios misóginos, homófobos y transfobos que fomentan todas estas violencias».

Se trata de la cuarta edición de la muestra Arrelart. Cabe recordar que en 2025, la exposición denunciaba la cultura de la violación con motivo del mediático caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue víctima de múltiples violaciones por sumisión química cometidas por su entonces marido y hasta 51 hombres más, un suceso que estremeció el mundo por su brutalidad y por la decisión de la víctima de renunciar al anonimato y solicitar que el proceso fuera público para que la vergüenza cambiara de bando.