El teatro municipal y los locales parroquiales de Binissalem, cerrados por riesgo de derrumbe

El obispado de Mallorca, la parroquia de Nostra Senyora de Robines y el Ayuntamiento de Binissalem han anunciado este lunes el cierre temporal del edificio que alberga el Teatre Municipal y los locales parroquiales por el riesgo de derrumbe “parcial o total” que presenta la cubierta del inmueble, que deberá ser sometido a una reforma integral prevista para finales de la próxima primavera o principios del verano.

En una nota de prensa conjunta, el obispado, la parroquia y el Consistorio ‘binissalemer’ explican que los daños fueron detectados el pasado mes de diciembre durante una revisión ordinaria del tejado de los locales parroquiales con motivo de filtraciones de agua. Entonces, se descubrieron “problemas estructurales” en la cubierta de los locales parroquiales, por lo que los técnicos del obipado y del Ayuntamiento, acompañados por un arquitecto, empezaron a realizar “estudios sobre el estado de la cubierta”.

A partir de estos primeros análisis, se valoró la “necesidad” de realizar la reforma completa de la cubierta de los locales parroquiales, ubicados en un edificio que también alberga el Teatre Municipal de Binissalem, que también deberá ser cerrado de forma temporal, lo que obligará a reprogramar en otras dependencias los actos que estaban previstos en las próximas semanas.

El obispado añade que las vigas cerámicas que sostienen la estructura presentan en muchos puntos “signos evidentes de deterioro grave”, lo que implicó que algunas partes tuvieran que ser apuntaladas para evitar desprendimientos.

Puerta de entrada a los locales parroquiales. / Jaume Canut

Hace unos días se emitió un informe por parte de la aparejadora diocesana en el que “se reafirma la necesidad de limitar o incluso prohibir la ocupación” de los espacios situados debajo de las vigas deterioradas debido al “peligro de caída parcial o total de la cubierta” hasta que no se realice la sustitución total de la misma.

Ante esta situación, el obispado de Mallorca, la parroquia y el Ayuntamiento de Binissalem han tomado la decisión de “comunicar a las distintas instituciones que usan los locales parroquiales el cierre de las instalaciones para asegurar la seguridad de todas las personas que las usan” hasta que se haya ejecutado la reconstrucción de las estructuras dañadas.

“Desde este momento, tanto los técnicos del obispado de Mallorca como del Ayuntamiento, así como el arquitecto, "se ponen en marcha" para poder acabar la elaboración del proyecto, tramitación de las licencias municipales, la búsqueda de la financiación y la elección de la empresa constructora, con el objetivo de poder iniciar la reforma integral de la cubierta lo antes posible”, explican en la nota, que confía en que los trabajos se lleven a cabo en los próximos meses. La primera valoración económica de las obras asciende a unos 400.000 euros.

Por otra parte, las tres entidades explican que han ofrecido a las asociaciones afectadas por el cierre otros espacios alternativos como el edificio de cals Agustins y otras dependencias municipales para que “de forma provisional” puedan seguir desarrollando la mayoría de actividades programadas.

Por último, las tres instituciones implicadas solicitan “comprensión y disculpas” por las molestias que esta situación “no deseada” pueda ocasionar, aunque añaden que la “prioridad absoluta” es la de garantizar la seguridad de las personas.