El PSOE exige el inicio de las obras de mejora en el IES Felanitx

La agrupación socialista de Felanitx ha registrado una moción para exigir al Govern la "ejecución inmediata de las obras comprometidas en el IES Felanitx", después de que hayan pasado ocho meses desde el anuncio oficial del Govern de Prohens para realizar una inversión de 860.000 euros en la reparacion de las cubiertas y las escaleras de emergencia.

La portavoz socialista, M. Gracia González, ha denunciado que "el Govern ha incumplido su palabra y ha dejado al IES Felanitx en una situación de riesgo inadmisible para más de 1.400 personas entre alumnado y personal docente". González ha recordado que el conseller de Educación, Antoni Vera, "prometió públicamente, ante toda la comunidad educativa, que estas obras serían prioritarias, y hoy no hay ni un solo operario trabajando".

Imágenes de los desperfectos del instituto. / PSOE

Los socialistas alertan de que la situación del centro es “crítica”: las escaleras de evacuación siguen inutilizables por corrosión, las goteras provocan desprendimientos de techos y varios espacios han tenido que cerrarse, obligando al alumnado a desplazarse por todo el edificio e incluso a hacer tutorías en el vestíbulo por falta de espacios dignos.

"Esto no es sólo una cuestión de infraestructuras, es una cuestión de seguridad y de dignidad educativa", ha afirmado González. "No permitiremos que un centro con 75 años de historia y un papel fundamental para toda la comarca del Migjorn sea tratado con esta dejadez".

El PSOE reclama también la reparación del sistema de calefacción del centro educativo. / PSOE

La moción socialista reclama el inicio inmediato de las obras anunciadas en junio de 2025, así como una actuación de urgencia para detener las goteras y reparar el sistema de calefacción, la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento y Planificación con participación de todos los grupos políticos, la dirección del centro, la APIMA y el movimiento estudiantil, y el compromiso institucional para garantizar el futuro del IES Felanitx como centro de referencia.

"Felanitx no puede esperar más. Cada día que pasa sin actuar es un día en el que ponemos en riesgo la seguridad del alumnado y empeoramos las condiciones de aprendizaje. El Govern debe cumplir, y debe cumplir ya", ha concluido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Felanitx.