El PSOE de Calvià critica la venta de 12 viviendas municipales al Ibavi

El PSOE de Calvià ha denunciado este lunes la venta de doce viviendas municipales al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) por parte del gobierno local de PP y VOX, una operación que, según los socialistas, reduce el parque público de alquiler en plena crisis de acceso a la vivienda.

La portavoz municipal socialista, Nati Francés, ha calificado la venta, valorada en cerca de dos millones de euros, como una ruptura del modelo de alquiler protegido. Según Francés, el anterior gobierno socialista recuperó, rehabilitó y amuebló esas viviendas -encontradas "cerradas y abandonadas" en 2015- para destinarlas a alquiler social.

La edil ha negado las afirmaciones del equipo de gobierno sobre supuestas ocupaciones ilegales en dichas viviendas. "No hubo ocupación ilegal. Lo que sí hubo fueron casos de morosidad", ha afirmado, atribuyendo parte de los problemas a la paralización de procedimientos durante la pandemia.

Francés ha explicado que la previsión del anterior gobierno municipal era rehabilitar esas doce viviendas, junto con parte de un grupo de 99 en Santa Ponça, para destinarlas a alquiler protegido y mantenerlas en manos públicas "siempre".

"Crisis habitacional"

"PP-Vox se ha cargado este modelo. En lugar de apostar por el alquiler protegido y por mantener vivienda pública en manos del Ayuntamiento, optan por vender patrimonio público en plena crisis habitacional", ha criticado la portavoz. También ha cuestionado que el gobierno municipal no haya explicado "en qué va a invertir ese dinero ni cómo esta decisión ayudará a mejorar el acceso a la vivienda en Calvià".

El PSOE sostiene que la venta al IBAVI, un organismo público autonómico, no soluciona el problema de la vivienda. "El problema de la vivienda no se soluciona vendiendo patrimonio público. Se soluciona gestionando y protegiendo la vivienda pública para que siga cumpliendo una función social", ha concluido Francés.

Información del Ayuntamiento

El comunicado socialista llega después de que, la semana pasada, el Ayuntamiento informase sobre la venta de estas viviendas. "Estaban cerradas cuando llegamos, nos las encontramos abandonadas y de cualquier manera. Ha hecho falta pintarlas y ponerlas en uso y el IBAVI ha puesto la voluntad de poderlas comprar y adquirir. En los próximos meses las van a entregar y las van a gestionar, porque la gestión anterior que había del alquiler municipal no funcionó. Es una decisión en beneficio de la ciudadanía de Calvià", manifestó el alcalde Juan Antonio Amengual.