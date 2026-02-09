El presidente de FEIM, Sebastià Aguiló: “Somos partidos independientes, municipalistas y, sobre todo, de centro”

La política municipalista balear suma un nuevo actor. La Federació d’Entitats Independents Municipals (FEIM) ha nacido con el objetivo de coordinar y cohesionar a los partidos independientes de Baleares, que superan los 44 en el conjunto del archipiélago, y servir de apoyo a quienes quieran impulsar nuevas candidaturas locales en sus municipios. Este domingo, la FEIM se presentó en sociedad en un acto celebrado en Raixa y su presidente, Sebastià Aguiló, avanzó que el proyecto también mira al medio plazo: concurrir a unas elecciones autonómicas para tener “voz propia” en el Parlament y en los Consells.

Foto de familia en Raixa en la presentación de FEIM. / R.F.

Aguiló, que lidera Seny i Sentit de Sóller, sostiene que, históricamente, los partidos independientes han compartido un mismo problema en campaña: el salto de lo local a las instituciones autonómicas. “Cuando hay elecciones, la gente nos dice que está muy contenta con vuestro proyecto, pero en el Consell y en el Parlament nos preguntan a quién tienen que votar”, relata. Según el presidente de FEIM, hasta ahora la respuesta solía ser abierta —“a quien quisiera”—, pero la federación pretende ofrecer una alternativa común: “Ahora ya les podremos decir: votad a la FEIM”, afirma, subrayando que la “línea de trabajo” será coherente con la que desarrollan en sus municipios.

Uno de los puntos que FEIM presenta como clave es el respeto a la identidad de cada formación local. Aguiló recalca que la federación no pretende diluir a sus miembros: “Ahora presido la FEIM, pero continuaré siendo de Seny i Sentit de Sóller”. A su juicio, “el secreto” del proyecto es precisamente ese: que cada partido mantenga su autonomía.

En cuanto al perfil político, el presidente remarca que los partidos que ya integran la federación comparten rasgos comunes: independientes, municipalistas y, “sobre todo”, de centro. “Es lo que más nos une. Tenemos muy buena sintonía”, resume.

La directiva de FEIM, en la presentación. / R.F.

Aguiló enmarca el nacimiento de FEIM en un intento largamente perseguido que, según dice, no cuajó en el pasado por la relación con otros espacios regionalistas. “Hasta ahora nos encontrábamos con grandes partidos regionalistas que querían absorber a los partidos independientes”, asegura. La federación, insiste, nace para evitar convertirse en una “segunda marca”: “No queremos ser una segunda marca de nadie, no queremos ser el 2.0 de otro partido”, recalca.

Crecimiento

El calendario inmediato pasa por sumar nuevas incorporaciones. “Ahora nos tenemos que centrar en absorber más fuerzas. El objetivo principal de la federación es crecer”, señala. Solo cuando alcancen “unos números que salgan”, añade, se plantearán dar el paso a las elecciones autonómicas.

En este arranque, FEIM parte con una base ya cuantificable: 12 partidos, 28 regidores y más de 10.000 votos en las elecciones de 2023, según los datos aportados por Aguiló. La intención, explica, es ir sumando formaciones municipales independientes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde asegura que existe “compromiso” para entrar, a falta de “explicar el proyecto”.

Para el presidente, el hecho de no depender de un partido grande es, además, un atractivo: “No depender de un partido grande te abre las puertas”, concluye.