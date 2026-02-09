El Ibavi licita las obras de construcción de ocho viviendas protegidas en sa Pobla

El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) ha publicado la licitación de las obras de la nueva promoción de ocho viviendas de protección pública de sa Pobla. El presupuesto previsto es de 1,3 millones de euros (impuestos excluidos). Esta será la primera promoción del IBAVI en casi quince años en sa Pobla, donde esta entidad gestiona noventa viviendas.

La promoción estará ubicada en la calle República Argentina, 28, en un solar propiedad del IBAVI de 400 metros cuadrados y cuya edificabilidad prevista es de 690 metros cuadrados. Se distribuirá en planta baja y dos plantas, y contará con ocho viviendas —dos adaptadas— de entre 41 y 55 metros cuadrados. De estas viviendas, seis serán de dos dormitorios y dos de un dormitorio. Además, se prevén ocho plazas de aparcamiento en superficie.

El presupuesto de licitación asciende a 1,3 millones de euros y la previsión es que las obras puedan empezar durante este año 2026, con un plazo de ejecución de dieciocho meses. El plazo máximo para presentar ofertas termina el próximo 25 de febrero.

"En total, el Govern impulsa en el conjunto de Balears 48 promociones, que suman más de 1.230 viviendas públicas y espera continuar incrementando esta cifra mediante nuevos acuerdos con ayuntamientos", explica el ejecutivo autonómico.

Procedimiento exprés de tramitación

Tanto la promoción de sa Pobla como la mayoría de los proyectos de vivienda social del IBAVI se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears.

Esta Ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación, una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos. De esta forma, se refuerza el plan de choque iniciado esta legislatura por el Govern, para facilitar más vivienda asequible para los residentes de Balears.

Las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en esta comunidad, y con preferencia para los del municipio, tal y como regula la Ley 4/2025, que incorpora el requisito para las viviendas en régimen de protección (tanto protegidas como de precio limitado), en la línea de los acuerdos que ha ido aplicando el IBAVI esta legislatura con ayuntamientos, elevando los años de residencia con el criterio de que los residentes en cada municipio tengan preferencia en las promociones en su localidad.