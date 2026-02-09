La 'escoleta' de Valldemossa sigue en situación irregular tres meses después de estar a punto de cerrar, según CCOO

La Federación de Enseñanza de CCOO de las Illes Balears (FECCOO-IB) ha denunciado que la escoleta municipal de Valldemossa continúa funcionando sin contrato público en vigor tres meses después de la situación límite vivida el pasado mes de noviembre, cuando el centro estuvo a punto de cerrar, lo que provocó una gran manifestación ciudadana.

En una nota de prensa difundida este lunes, el sindicato afirma que el servicio sigue prestándose en una situación que califica de “absolutamente irregular” y acusa al Ayuntamiento de Valldemossa de mantener una precariedad administrativa que considera inaceptable.

FECCOO-IB señala que, pese a la alarma social generada hace tres meses y a la movilización de las familias del municipio, que reclamaban garantías de continuidad del servicio, normalización administrativa y condiciones educativas adecuadas, el consistorio no ha ofrecido una solución estructural ni definitiva.

Según el sindicato, el pasado viernes el pleno municipal volvió a aprobar el pago de facturas mediante un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe superior a los 40.000 euros, correspondientes a facturas pendientes desde agosto de 2025. FECCOO-IB sostiene que este hecho evidencia que el Ayuntamiento continúa abonando el servicio a la empresa gestora sin contrato público desde el año 2020.

Retraso de mejoras salariales

La federación sindical advierte de que esta situación de provisionalidad impide la regularización del servicio, retrasa la aplicación de las mejoras salariales derivadas del acuerdo autonómico de julio y dificulta la incorporación de recursos materiales y organizativos necesarios para garantizar una prestación educativa estable.

Por eso, reclama al Ayuntamiento de Valldemossa la publicación inmediata de una nueva licitación del servicio de la escoleta municipal. En caso contrario, insta al consistorio a asumir directamente su gestión e iniciar un proceso de internalización que garantice, según el sindicato, un servicio público estable y gestionado con personal propio.