Una conferencia sobre las "raíces clásicas del fascismo" abrirá el ciclo 'Inca té memòria'

El Ayuntamiento de Inca ha presentado el ciclo 'Inca té memòria', una iniciativa cultural que tiene como objetivo recuperar, preservar y difundir la memoria histórica del municipio y del conjunto de Mallorca, con especial atención a las víctimas de la represión franquista. El programa de este año se estrenará el próximo día 12 con la conferencia 'Les arrels clàssiques del feixisme' a cargo del historiador Antoni Janer.

El programa incluye un conjunto de actividades -charlas, proyecciones, exposiciones, rutas de memoria y actos conmemorativos- que invitan a la ciudadanía a reflexionar sobre el pasado reciente y su impacto en el presente. El ciclo se enmarca en el compromiso del Consistorio con los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia histórica.

Según explica el Ayuntamiento, 'Inca té memòria' "nace con la voluntad de dar voz a las personas silenciadas, recuperar historias de vida y generar espacios de diálogo intergeneracional". "A través de testimonios, investigación histórica y creación cultural, el proyecto pretende acercar estos hechos a la ciudadanía", añade.

El ciclo cuenta con la colaboración de historiadores, entidades de memoria democrática y familiares de víctimas, y se extenderá a lo largo de dos semanas con actividades abiertas a toda la población. Este año, el acto central de homenaje a las víctimas estará dedicado a los hermanos Sancho, tres jóvenes represaliados inquers, que serán recordados en el Memorial de l'Oblit el día 22, a las 12 horas, en el Claustre de Sant Domingo.

El día 13, el claustro acoge la proyección 'Noticiaris Laya Films del fons de la Filmoteca de Catalunya', comentada por el experto Esteve Riambau. El programa incluye también dos exposiciones: 'La simbologia franquista encara present a la Illa de la Calma', comisariada por Josep Maria Lendínez, y 'Geografia de l'absència', dedicada a la biografía de los hermanos Sancho.

Otras actividades previstas son la visita guiada a los refugios antiaéreos de Inca, el día 21 de febrero; la charla 'Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a Balears (1939-1948)', a cargo de David Ginard; y la lectura del libro 'Abans que el teu record torni cendra', de Maria Escales, dentro de la programación del club de lectura de la Biblioteca de Inca. Cabe destacar la proyección de la película 'La invasió dels bàrbars', que se verá por primera vez en Balears el día 21 de febrero en el Teatre Principal de Inca.

Noticias relacionadas

El ciclo se cerrará con el acto de constitución del Consell Municipal de Memòria Democràtica, que contará con la participación de entidades memorialistas y sociales, así como de los partidos políticos del Consistorio.