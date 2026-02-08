Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Selva impulsa la recuperación de la memoria del Oratori de Crist Rei con un nuevo proyecto de investigación

La iniciativa 'L’Oratori de Crist Rei: història, memòria i patrimoni viu' busca profundizar en el valor histórico, arqueológico y patrimonial del oratorio

Foto de familia de la presentación del proyecto en Selva.

Redacción Part Forana

Selva

Selva ha presentado este fin de semana el proyecto “L’Oratori de Crist Rei: història, memòria i patrimoni viu”, dirigido por Raquel Barceló, con el objetivo de profundizar en el valor histórico, arqueológico y patrimonial del oratorio y, al mismo tiempo, recuperar la memoria colectiva vinculada a este espacio emblemático.

La iniciativa ha sido seleccionada por el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) dentro de su línea de ayudas del Govern para la investigación y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Selva. A la presentación asistieron el alcalde, Joan Rotger, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló. Durante el acto, Barceló subrayó la dimensión identitaria del Oratori: “Es un espacio que forma parte de la identidad del pueblo, y por eso queremos recuperar las voces, los recuerdos y las vivencias de todas las personas que lo han conocido, querido y mantenido vivo a lo largo del tiempo”.

Llorenç Perelló, Raquel Barceló y Joan Rotger.

Símbolo

El encuentro se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, con una chocolatada que facilitó el intercambio de recuerdos e impresiones en un formato pensado para fomentar el diálogo intergeneracional. El equipo del proyecto avanzó las próximas fases del trabajo e invitó a la ciudadanía a implicarse: “La memoria de cada vecino y vecina es una pieza clave para reconstruir nuestra historia”, destacaron. Por su parte, Rotger señaló que “proyectos como este refuerzan el vínculo entre patrimonio y ciudadanía” y recordó que el Oratori de Crist Rei “es un símbolo para el municipio y preservar su memoria es un deber colectivo”. En la misma línea, Perelló puso en valor la investigación local y el componente participativo: “La historia se mantiene viva cuando la gente participa”.

