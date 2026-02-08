Doce partidos municipales independientes reivindican el centro político balear con FEIM

Doce formaciones municipales independientes de Baleares ya integran la Federació d'Entitats Independents Municipals (FEIM), que este domingo ha sido presentada en sociedad en Raixa. FEIM nace con el objetivo de unir fuerzas, ganar incidencia política y canalizar una opción “de centro”. La iniciativa nace en un contexto en el que existen más de 40 partidos y agrupaciones locales independientes repartidos por los 68 municipios del archipiélago. Así, FEIM es la primera y única federación de formaciones independientes que existe en Baleares. De momento, ya integra fuerzas municipales como Seny i Sentit de Sóller, Futur Llubí, Tots per Inca, Lloseta Unida, Asamblea Vecinal Independiente SOM AVI, Unió per Binissalem, Unió d’Independents de Muro, Llibertat Llucmajor, S’Arenal, Urbanitzacions y Llucmajor [el partido de Joaquin Rabasco], Independents de Fornalutx, Grup Independent de Valldemossa, Vecinos Calvià o el Partido Regional Balear. De hecho, alcaldes como Víctor Martí de Binissalem o Bernat Nadal de Valldemossa han asistido a la presentación de este domingo.

La directiva de FEIM, en la presentación. / R.F.

Presidida por Sebastià Aguiló, el regidor de Seny i Sentit de Sóller, FEIM nace como una fuerza municipalista y de centro, “dispuesta a llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha” porque “lo importante no es la ideología, lo importante es la utilidad”. Eso sí, han marcado una “línea roja”: solo pactarán para defender los intereses de Baleares y su gente. Así las cosas, sus impulsores han definido la nueva federación como una plataforma de "colaboración, cohesión y coordinación entre municipios". Además, también pretenden ayudar a aquellas personas que tengan la ilusión de crear una candidatura municipal en su pueblo pero que “no se atreven a dar el paso”. El vicepresidente de FEIM, Joan Ferrer de Calvià, ha detallado que la voluntad es “ganar incidencia política”. De momento son 12 pero ya tienen cerrados contactos para sumar más agrupaciones. “Todos venimos de proyectos locales pero todos juntos llegaremos más lejos porque tenemos claro que las decisiones deben tomarse desde aquí, ha asegurado Martina Celià de Futur Llubí. “Nos hemos unido para ser la alternativa que los residentes esperaban, nos hemos unido para tener voz propia en el Govern”, han dejado claro en su carta de presentación.

Sebastià Aguiló de Seny i Sentit de Sóller, presidente de la FEIM. / R.F.

Políticas prácticas

Durante el acto, Aguiló ha considerado que una parte creciente de la ciudadanía está “harta” de un bipartidismo calificado de “arcaico”, en el que todavía se debate “en términos de derechas e izquierdas”, mientras muchos vecinos reclaman políticas “prácticas” y “de aquí”. A su juicio, el problema no es solo la alternancia, sino el bloqueo: “Si no son del mismo color político, no se avanza; y si lo son, los municipios temen hacer demasiado ruido en sus peticiones para no molestar a los que gobiernan más arriba”, han resumido. Así, han subrayado que FEIM quiere dar una salida a quienes “creen en el color gris”, aludiendo a la idea de que “en política no todo es blanco o negro”, y que existe una demanda de representación centrada en las realidades locales. Maria Victoria Muñoz de Som AVI ha reiterado el posicionamiento de las formaciones que integran la FEIM: “somos partidos independientes, no independentistas”, una frase que ha arrancado los aplausos entre el público.

Otra motivación de la federación es resolver un dilema habitual de las candidaturas estrictamente municipalistas: cuando llegan las autonómicas, “la gente nos pregunta a quién votar en el Govern y en el Consell”. Hasta ahora la respuesta solía ser que cada cual votara a quien quisiera; con la FEIM, pretenden “canalizar” esa voluntad y ofrecer una referencia común para el ámbito supramunicipal.

Un momento de la presentación de FEIM. / R.F.

Los promotores también recordaron que en el pasado se intentaron fórmulas similares desde partidos regionalistas “por intereses partidistas” o “cuando estaban en horas bajas”, y que por ese motivo “siempre ha fracasado”. En contraste, han insistido en que FEIM “no depende de nadie” y que no será “la percha” de ningún partido. “La FEIM no rinde pleitesía a ningún partido estrella y mucho menos a ningún partido estrellado", ha concluido Aguiló.

Como carta de presentación, la federación ha puesto sobre la mesa sus cifras actuales: 39 cargos electos y 13.000 apoyos en las elecciones de 2023. Con la mirada puesta en 2027, los impulsores han asegurado que su aspiración es sumar a más candidaturas y ampliar ese respaldo para consolidar una “voz propia” en las instituciones autonómicas. De cara a los comicios autonómicos, Muñoz ha explicado que, por ejemplo, SOM AVI continuará siendo SOM AVI a nivel municipal pero en el ámbito autonómico estará integrada en FEIM. Con la etiqueta de fuerza municipalista de centro, FEIM arranca su andadura como la primera federación de formaciones independientes en Baleares.