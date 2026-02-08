Carrozas en Sencelles y Rueta en Pòrtol: el carnaval ya se adueña de Mallorca
Sencelles celebra las carrozas de Santa Àgueda con humor y crítica social, mientras Pòrtol vuelve a sacar a la calle su Rueta, la primera del municipio de Marratxí
Joan Florit
El carnaval ya asoma en Mallorca y varios pueblos han comenzado a calentar motores con celebraciones que mezclan música, disfraces y muchas ganas de pasarlo bien. Si ayer la Rua de Marratxí levantó el telón, este domingo Sencelles y Pòrtol han protagonizado dos citas que sirven de preludio a la gran fiesta.
En el Pla, Sencelles ha celebradola tradicional desfilada de carrozas y comparsas de Santa Àgueda, una cita que cada año se convierte en un auténtico aperitivo del carnaval. El desfile ha dejado espacio para los disfraces más inevitables —trogloditas, marcianos y personajes disparatados—, pero también para la crítica social, con mensajes sobre los altos precios de la vivienda y la masificación turística, dos temas que se han colado en el ingenio popular.
En Pòrtol
Mientras tanto, en Pòrtol, la A.E. Soca-Arrel, fundada en 1994, ha vuelto a mantener viva una tradición que arranca en 1995 con la celebración de “La Rua”, que con el tiempo pasó a denominarse “Rueta” para diferenciarla de la de Marratxí. Se trata, además, de la primera del municipio, un detalle que la entidad organizadora reivindica año tras año.
A pesar de la amenaza de lluvia, la participación ha sido numerosa, con vecinos y vecinas de Pòrtol y también presencia de núcleos próximos como Es Figueral, que ha acudido con una comparsa. La mayoría de grupos han estado formados por los Escoltes en sus distintas categorías —Llops, Rangers y Pioners—, que junto a niños y niñas del pueblo han recorrido varias calles antes de culminar la jornada con fiesta y música en la Plaça de Can Flor, uno de los puntos neurálgicos de las celebraciones portolanas.
Con propuestas distintas pero un mismo espíritu, Sencelles y Pòrtol han dado el pistoletazo de salida a un fin de semana marcado por el ambiente festivo y la creatividad, confirmando que el carnaval, poco a poco, ya se deja notar en la isla.
