Los socialistas reclaman la dimisión de Perelló como alcalde de Alaró tras su nombramiento como director general de Cultura

El PSIB ha pedido la dimisión del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, por la "situación de desgobierno" a la que se enfrentaría el municipio, que se vería "agravada" a raíz de su nombramiento como director general de Cultura del Govern. De esta manera, el portavoz del PSIB de Alaró, Andreu Vidal, han mostrado su "profunda preocupación" por esta situación, ya que, a su juicio, la compatibilidad de responsabilidades entre la alcaldía y este cargo autonómico "pone en riesgo la correcta gestión de Alaró y la calidad de los servicios públicos". En un comunicado, Vidal ha apuntado el alcalde "no puede cubrir con un mínimo de eficacia" dos cargos que, por separado, "ya exigen la dedicación plena y continuada". "La ciudadanía no puede asumir que la gestión local quede relegada mientras la primera vara está en Palma", ha aseverado.

Asimismo, ha censurado que los 'alaroners' quedan "relegados a un segundo plano" en la orden de prioridades del alcalde, por lo que, en su opinión, es "necesario" que Perelló "deje paso a otra persona que disponga del tiempo y el empuje necesario para dirigir el municipio".

El Grupo Municipal Socialista ha exigido su dimisión "inmediata" para que la ciudadanía "recupere la seguridad" de que la administración local "actúa con prioridad en los servicios y la convivencia del municipio". "Hasta que no se garantice una dedicación exclusiva y efectiva en la alcaldía, el PSIB reclama la adopción de medidas urgentes de coordinación y supervisión para minimizar las afectaciones en la vida cotidiana de los vecinos", han sostenido.

Horas laborales

Por otro lado, han alertado de los "problemas" que ha supuesto que el alcalde haya repartido hasta ahora sus horas laborales y de servicio público entre Alaró, la dirección del Institut d'Estudis Baleàrics y la presidencia del Fondo Mallorquín de Cooperación. "El alcalde no está en su despacho de la plaza de la Vila, que es donde tendría que estar diariamente para que los vecinos le puedan ir a buscar", ha defendido.

En ese sentido, ha señalado que su nombramiento como director general de Cultura "no hará más que agravar el alejamiento de Perelló de la realidad del día a día de Alaró", justo en un momento en el que pueblo está "lleno de socavones y obras que afectan a los accesos, situación que se ha añadido a las afectaciones causadas por los recientes derrumbes en la vía pública que todavía hacen más difícil la movilidad". Desde el PSIB han advertido que, desde hace meses, el municipio está inmerso en "obras generalizadas" que dejan "calles cortadas, desvíos constantes y molestias diarias" a los vecinos.

"Esta situación reclama coordinación, planificación y presencia municipal que, a estas alturas, no se garantiza. Perelló está en su derecho de promocionar en su carrera política personal pero no lo puede hacer a expensas del servicio que debe a los ciudadanos de su pueblo, por respeto y por la responsabilidad que asumió como alcalde ante todos ellos. Por eso tiene que irse de la alcaldía", ha rematado Vidal.