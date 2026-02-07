Marratxí levanta el telón del Carnaval en Mallorca

Mallorca ya ha levantado el telón del Carnaval 2026. La Rua de Marratxí, la primera que se celebra en la isla, ha reunido este sábado un total de 15 comparsas, la gran mayoría procedentes de los distintos núcleos del municipio, aunque también se han sumado al desfile algunos grupos procedentes de Palma.

Como ya es tradicional, la Rua de Marratxí ha arrancado en S’Escorxador de Pòrtol. Desde allí, entre telas, colores, lentejuelas y mucha diversión, el recorrido ha continuado por la calle Oleza hasta finalizar en la plaza de Sant Marçal. A pesar del viento y el frío, numerosos vecinos no han querido perderse la fiesta ni el espectáculo ofrecido por las distintas comparsas. Así, a lo largo del recorrido, las aceras se han convertido en grada improvisada para disfrutar del espectáculo.

Al igual que en anteriores ediciones, la Banda Municipal de Marratxí ha marcado el pulso del desfile, luciendo disfraces del típico siurell, un claro guiño identitario. La comparsa más numerosa ha sido la del Liceu de Es Pont d’Inca, con más de 100 participantes, bajo la denominación Viatge per la Mediterrània.

Por su parte, Pòrtol y Sa Cabaneta han compartido comparsa bajo el lema Txi-Cards People, en referencia a unas cartas repartidas por el consistorio en los comercios, en las que aparecían figuras típicas de la historia del municipio, como siurells y ollers, entre otras.

En total, según fuentes del consistorio, más de 500 personas se han volcado en la Rua de Marratxí, que han hecho las delicias del público asistente. El ambiente de carnaval se ha mantenido durante todo el recorrido hasta la plaza de Sant Marçal, donde la llegada se ha vivido como un auténtico broche festivo.