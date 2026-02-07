Costas prorroga hasta 2055 la concesión del Hotel Son Caliu en la playa y mantiene la exención de canon

La dirección general de la Costa y del Mar, del ministerio de Transición Ecológica, ha otorgado a Heliopal SA la prórroga de una concesión administrativa para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en la playa de Son Caliu, situada en Calvià.

Esta compañía está al frente del Hotel Son Caliu, situado al lado del pequeño arenal. La resolución estipula que la concesión seguirá estando exenta de canon, según consta en el anuncio oficial, que firma el jefe de la Demarcación de Costas en Balears.

Según la resolución, se trata de una superficie de 960 metros cuadrados destinada a la instalación de elementos de playa —88 hamacas, 40 sombrillas y 10 papeleras—, cuya concesión fue inicialmente otorgada mediante orden ministerial de 20 de febrero de 2003. La prórroga aprobada por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 2025 prolonga el uso hasta el 11 de mayo de 2055.

El anuncio se ajusta a lo previsto en el Reglamento General de Costas, que regula las prórrogas de concesiones ya existentes cuando estas cumplen con los requisitos legales y no se alteran sustancialmente las condiciones de explotación.

Un aspecto relevante de la resolución oficial es que la concesión está exenta de canon anual, es decir, no se establece un pago periódico por el uso del espacio público marítimo-terrestre. Desde la dirección del hotel, a preguntas de este diario, se han aclarado los motivos de esta singularidad.

Historia de la concesión

El establecimiento, según apuntan, contaba con esta franja litoral desde antes de que fuera declarado dominio público marítimo-terrestre en el año 1995, cuando el tramo de playa formaba parte de sus terrenos privados y era gestionado directamente por la empresa hotelera. Antes de esa fecha, el hotel se encargaba de su mantenimiento y cuidado, tanto para los clientes como para los residentes de la zona

Tras la declaración de dominio público y el consiguiente cambio de titularidad, agregan estas mismas fuentes, se habilitó la posibilidad, contemplada por la normativa de Costas, de solicitar una concesión administrativa por 30 años, prorrogable por un periodo igual, opción que fue aprovechada y otorgada conforme a la ley. En 2025 se han cumplido los primeros 30 años y, tal y como prevé la legislación vigente, se ha aprobado la prórroga solicitada, manteniéndose las mismas condiciones, según explican.

Desde el punto de vista del establecimiento, la gestión del espacio ha incluido labores periódicas de limpieza y mantenimiento, vaciado de papeleras, y la disposición de un servicio de socorrismo, aunque este último no sea estrictamente exigible por la dimensión de la concesión. Asimismo, se han iniciado encuentros con otros hoteles de la zona y con el movimiento Blue Marina de Puerto Portals para coordinar iniciativas de sostenibilidad y protección medioambiental en el litoral.

La playa de Son Caliu

La playa de Son Caliu es un pequeño tramo del litoral de Calvià, ubicado entre las puntas de es Carregador y des Carabiners. Se trata de un arenal de unos 70 metros de longitud por aproximadamente unos 20 de ancho, según consta en la ficha técnica del catálogo de playas del Ayuntamiento. Se caracteriza por su ambiente tranquilo y familiar, menos masificado que otras playas cercanas como Palmanova o Magaluf.

Parte del entorno presenta zonas de arena con restos de posidonia y tramos más urbanos, donde conviven alojamientos turísticos, edificios residenciales y espacios naturales.

Concesiones en Calvià

En Son Caliu, la concesión no la tramita el Ayuntamiento, sino la Dirección General de la Costa y del Mar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), al tratarse de una autorización que gestiona el Estado.

En cambio, la mayoría de concesiones de explotación en otras playas de Calvià las gestiona el propio Consistorio. De hecho, en esta legislatura el Ayuntamiento presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual ha licitado y adjudicado nuevos servicios con el objetivo de ampliar su uso más allá del verano y combatir la estacionalidad.