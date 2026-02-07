La educadora y corresponsal Maria Antònia Rigo será Batlessa des Puig 2026 en Montuïri

Montuïri ha elegido a la educadora y corresponsal de Diario de Mallorca, Maria Antònia Rigo Gallard, como Batlessa des Puig 2026, una distinción honorífica que el Ayuntamiento concede a una persona que, por su trayectoria vital, ha contribuido “de forma importante” a mejorar la vida del municipio. La corporación municipal, que hizo el nombramiento en el pleno del jueves por la noche, subraya la implicación de Rigo en numerosas entidades locales y su “dedicación y firmeza insuperables”. “Es un honor enorme”, ha señalado Rigo tras conocer su elección. La maestra del CEIP Climent Serra i Servera de Porreres interpreta el nombramiento como “un reconocimiento a toda su dedicación al pueblo” y asegura que siempre ha sentido “mucha admiración” por quienes han ostentado antes el cargo simbólico: “Ahora que me ha tocado a mí, me siento rara, a la vez que muy contenta”. Entre los méritos expuestos en el acuerdo de designación figuran su participación en los inicios del grupo de Protección Civil de Montuïri, su larga etapa como integrante de la Coral Mont-Lliri y su paso por la junta directiva de la Associació de Dones Montuïreres, entre otras entidades. También es importante destacar su colaboración con la revista Bona Pau, donde ha realizado entrevistas a vecinos del municipio, una labor que durante años compartió con Bel Mayol Manera, ya fallecida. En el ámbito de los medios de comunicación, Rigo tomó el relevo de Biel Gomila como corresponsal de Diario de Mallorca en Montuïri, tras más de medio siglo de trayectoria del anterior corresponsal.

En el ámbito académico, Rigo participó en las primeras Jornades d’Estudis Locals, centradas en Montuïri, terres i gent, con un estudio sobre demografía y onomástica del municipio desde 1950 y hasta más allá de 2008, elaborado junto a la docente Margalida Mayol Salvà. En su reconocimiento, el Consistorio pone el foco en su “pasión por la educación de los niños” y su interés por la innovación en la escuela.

La designación se aprobó el jueves en sesión plenaria y se divulgó al día siguiente en redes sociales. “Todo el mundo me felicitó diciéndome que me lo merecía. Te sientes satisfecha por tanto reconocimiento”, confiesa. Pese a ello, admite que el Dia del Puig —que se celebra el martes después de Pascua con motivo de la romería al Puig de Sant Miquel— le impone respeto: “Me da un poco de vértigo porque ser el centro de atención no lo llevo muy bien”. “Hablar en público lo domino; me da más vergüenza ser el centro de atención”. También reconoce que le inquieta no poder atender a todos como merece: “Me sabe mal si me dejo a alguien y no le hago el caso que se merece”.

La futura Batlessa des Puig repasa el ritual del día: a las 9 horas se dirige a la plaza, donde el alcalde, Toni Miralles, le entrega la vara de mando; después, acompaña a la banda de música en romería hacia el Puig, visita a la Virgen y deja allí la vara. Tras la misa pronuncia el discurso y a la salida, reparte confits, crespells y mistela antes del concierto de la banda y el ball de bot. Finalmente, la comitiva regresa al pueblo y la vara se devuelve al alcalde.

Noticias relacionadas

En su trayectoria profesional, Rigo ha sido directora del CEIP Climent Serra i Servera de Porreres durante seis años y actualmente trabaja como maestra de Educación Infantil. El acuerdo municipal justifica el nombramiento “por su tarea en la comunidad en el campo de la sociedad, la cultura y la educación”, ámbitos que, según el Ayuntamiento, resumen la aportación de la nueva Batlessa des Puig.