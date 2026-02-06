Sa Pobla prohíbe con el voto del alcalde y la oposición entrar con burka en edificios municipales

El Ayuntamiento de Sa Pobla aprobó en la sesión plenaria de anoche la moción presentada por Vox que impide la entrada en los edificios municipales a personas con la cara tapada, una medida que el partido de ultraderecha vincula a criterios de seguridad y “seguridad jurídica”. La moción fue respaldada por Vox, PP y contó también con el voto favorable del alcalde, Biel Ferragut, de Independents per sa Pobla. Pese al voto a favor de Ferragut, los tres regidores de su partido optaron por la abstención. En este punto, el alcalde ha explicado que su voto a favor de la moción responde a que ha sido coherente con lo votado hace 15 años cuando el alcalde de aquel entonces, Biel Serra, elevó a pleno y se aprobó una modificación de la ordenanza de Buen Gobierno, Civismo y Convivencia Ciudadana que, a efectos prácticos, supuso la prohibición en los espacios públicos del velo integral, así como los pasamontañas y otros accesorios que "impidan o dificulten la identificación y/o la comunicación visual de las personas". Pese a las críticas de la ultraderecha de la falta de “coherencia interna” en su partido, Biel Ferragut ha razonado que dio libertad de voto a sus concejales que, al no registrarse ningún problema con este tema, consideraron innecesario emitir un voto a favor y se decantaron por la abstención. La moción de Vox ha contado con el voto en contra del PSOE, Més y El Pi.

Ambigua

En referencia a la ordenanza municipal de 2011, el portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de sa Pobla, Roberto Vicente, ha considerado que es “ambigua” y “que no se había desarrollado de manera efectiva”. “Con la moción presentada por Vox lo que hemos querido es reforzar y actualizar la regulación”, ha añadido. Vicente ha reconocido que “en todos estos años no ha existido ningún expediente, ninguna sanción ni ningún problema concreto relacionado con el burka”, pero ha defendido que la regulación debería estar “clara” para anticiparse a posibles situaciones futuras.

El portavoz de Vox también ha respondido a las críticas de Més y ha asegurado que la propuesta no se plantea por motivos religiosos: “Esto no va de ideología ni de creencias; va de poner orden, garantizar la seguridad y dar seguridad jurídica en las dependencias municipales”, ha zanjado.

Cabe recordar que VOX también elevará a pleno el lunes en Manacor y Felanitx la moción aprobada ayer en sa Pobla.