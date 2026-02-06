Calvià vende 12 pisos al Ibavi que se destinarán a alquiler social

El Ayuntamiento de Calvià ha vendido al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), del Govern, una docena de pisos para destinarlos a alquiler social, una operación que se ha formalizado este viernes, según informó el Consistorio en un comunicado.

El gobierno municipal de PP y Vox explicó que, en el inicio de esta legislatura, en mayo de 2023, se encontró estas viviendas "en un estado que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad". "De hecho, el Ejecutivo socialista mantenía once de ellas cerradas e incluso una se encontraba okupada. Por ello, resultó necesaria una inversión de 40.000 euros para rehabilitar los pisos", comunicaron desde Calvià vila.

El Ayuntamiento aseguró que existe un un documento oficial en que el anterior alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, decidió «suprimir el programa de viviendas sociales y pisos de emergencias», por lo que los inmuebles "fueron cerrados sin ser rehabilitados".

"Nos las encontramos abandonadas"

“Hoy hemos vendido al Ibavi las 12 viviendas que eran propiedad del Ayuntamiento. Estaban cerradas cuando llegamos, nos las encontramos abandonadas y de cualquier manera. Ha hecho falta pintarlas y ponerlas en uso y el IBAVI ha puesto la voluntad de poderlas comprar y adquirir. En los próximos meses las van a entregar y las van a gestionar, porque la gestión anterior que había del alquiler municipal no funcionó. Es una decisión en beneficio de la ciudadanía de Calvià", manifestó el alcalde Juan Antonio Amengual.

El Ayuntamiento asegura que, el pasado enero de 2023, cuando gobernaban los socialistas, se emitió desde la propia administración municipal un informe "en el que se reconocía el fracaso de la gestión municipal de los doce pisos".

“La experiencia con las familias usuarias del servicio ha resultado ser negativa: algunas no encuentran una alternativa habitacional (debido al incremento en el precio de los alquileres) y otras ni siquiera la buscaban; no mantienen una actitud proactiva para intentar salir de su situación de vulnerabilidad o, directamente, no cumplen con las obligaciones de su acuerdo de cesión (impago del precio público y de los gastos de suministros)”, se podía leer en ese informe, según explicó el actual Ayuntamiento, que señala que todo esto desembocó en la decisión de suprimir las "viviendas sociales y los pisos de emergencia social".