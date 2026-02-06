Baleares refuerza las inspecciones en viveros para frenar la entrada de serpientes invasoras

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha llevado a cabo en 2025 un total de 94 inspecciones en viveros para comprobar el cumplimiento de la normativa para proteger las lagartijas endémicas y contra las serpientes invasoras, en las que se han levantado 21 actas. El Servicio de Agentes de Medio Ambiente desplegó una campaña específica de inspecciones entre julio y septiembre, especialmente en viveros con mayor presencia de olivos. Como resultado de estas inspecciones, se levantaron 21 actas por incumplimientos y se han iniciado cuatro expedientes, con sanciones que pueden oscilar entre los 100 y 2.000 euros, según ha informado la Conselleria.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que con estas sanciones el Govern "demuestra su compromiso con la defensa de la biodiversidad balear y con la lucha decidida contra las especies invasoras, una de las principales amenazas para la fauna única de Baleares". En las inspecciones se comrpobó el cumplimiento del Decreto Ley 1/2023 que establece medidas extraordinarias y urgentes para la protección de la lagartija pitiusa ('Podarcis pityusensis') y la lagartija balear ('Podarcis lilfordi').

Importación de árboles ornamentales

Sobre este decreto, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha subrayado que regula estrictamente la importación de árboles ornamentales de gran porte, como olivos, algarrobos y encinas, puesto que el traslado de estos árboles es una de las principales vías de entrada accidental de serpientes.

Así, la entrada solo está permitida por los puertos de las islas entre el 1 de abril y el 15 de junio y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Fuera de estos periodos, se requiere una autorización excepcional de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. "Cuando se detectan importaciones fuera de plazo o sin autorización, los árboles no pueden salir del puerto y el importador debe decidir en 48 horas si la mercancía se devuelve al puerto de origen o se destruye", ha explicado Torres.

Además, de acuerdo con el decreto, los viveros, los establecimientos comerciales y los particulares que comercialicen o almacenen árboles ornamentales grandes deben instalar trampas de captura de serpientes o sistemas equivalentes. La directora general ha explicado que estas medidas se deben mantener al menos del 1 de abril al 30 de octubre, con una proporción mínima de una trampa por cada 20 árboles o cada 500 metros cuadrados de superficie.