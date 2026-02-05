Vandalismo en la montaña mágica de Mallorca: reaparecen las pintadas en la cima del Galatzó

El Puig de Galatzó, una de las cumbres más emblemáticas de Mallorca, vuelve a ser víctima del vandalismo. El hito geodésico que corona sus 1.027 metros de altura ha aparecido con pintadas, un episodio que no es aislado y que se suma a otros ataques recientes en enclaves naturales de la isla.

Quienes asciendan estos días hasta la cima —que aúna los municipios de Estellencs, Puigpunyent y Calvià— se encontrarán con grafitis sobre el monolito que sirve como punto de referencia oficial para la medición de altitudes y coordenadas geográficas. Se trata de una estructura protegida por ley y considerada patrimonio del Estado.

Vandalismo en el hito geodésico del Puig de Galatzó / Cedida por Toni Turrión

La reiteración de estos actos ha provocado la indignación de colectivos de montañeros y usuarios habituales del Galatzó, que denuncian un ataque directo a uno de los símbolos paisajísticos de Mallorca. “Se tiene que ser mala persona para hacer esto”, lamentan en foros especializados.

La normativa estatal es clara al respecto. Los hitos geodésicos están adscritos al Instituto Geográfico Nacional y sujetos a la Ley del Patrimonio del Estado. Cualquier destrucción o deterioro intencionado de estas señales constituye un delito tipificado en el Código Penal, con posibles consecuencias penales para sus autores.

"Toda destrucción o deterioro intencionado de las señales, tanto las permanentes, definidas en el artículo segundo de esta Ley, como las provisionales necesarias durante la ejecución de los trabajos, constituirá delito incurso en al capítulo IX del título XIII del libro II del Código Penal", se puede leer en la mencionada normativa estatal.

Pintadas de 'Showman' en 2024

En 2024, este diario ya informó de que se habían hecho unos grafitis en la cumbre. En aquella ocasión, se hizo una firma de grandes dimensiones con el nombre de ‘Showman’. En el monolito aparecía una pegatina, con un dibujo de una cara que era igual que el perfil de Instagram de un usuario que se hace llamar Showman. El perfil, que contaba con más de un millar de seguidores, estaba lleno de fotografías de grafitis.